Rána pro fotbalový Zlín: Harba odchází do Jižní Koreje

„Dostal jsem nabídku, kterou jsem nemohl odmítnout. Chtěl jsem zkusit po čtyřech letech v Česku něco úplně jiného. Je to nová výzva,“ sdělil Harba MF DNES. „Je to hodně daleko, ale je mi jedno, kde budu. Stejně nejsem doma v Bosně.“

Pro zlínský Fastav je to rána. Díky čtvrtému místu po podzimu má nečekanou šanci dostat se do evropských pohárů, v jarních odvetách se ale bude muset obejít bez Harby, který při dvanácti startech šestkrát skóroval.

Přestupy Jak se během zimy mění jednotlivé týmy

„Je to čerstvé. Měli jsme dohodu, že do Vánoc řekne, co a jak. Mohli jsme jenom přihlížet, jak se to vyvrbí,“ uvedl sportovní manažer klubu Zdeněk Grygera. „Chceme přivést náhradu. Trh s útočníky sondujeme celou dobu, nečekali jsme na tenhle moment. Nic konkrétního zatím nemáme. Budeme sedět v pátek s majitelem a trenérem,“ doplnil.

Klub si ale na Harbu myslel, protože Bosňan mohl na jaře hrát kromě Zlína jen za mateřskou Jihlavu, s níž se nerozešel v dobrém, případně sáhnout po exotickém angažmá. Nakonec zamíří do Jižní Koreje.

„Jméno klubu nemůžu prozradit. Je to druhá liga, mají ambice postoupit. Loni jim postup utekl v semifinále. Podepsal jsem na tři roky,“ poznamenal Harba, který kontrakt stvrdil v Záhřebu, kam za ním přiletěl manažer korejského klubu. „Vytipovali si mě na základě sestřihů, statistik.“

Vděkem směrem do Zlína osmadvacetiletý forvard nešetří.

„Chtěl bych poděkovat všem okolo klubu, majiteli panu Červenkovi, panu Grygerovi, trenérovi Páníkovi, který mi dal šanci ukázat se. Snad jsem to vrátil góly. Bez podzimu ve Zlíně bych takové angažmá nesehnal. Byl to krásný půlrok,“ ohlíží se.

Do Koreje Harba zamíří 4. ledna, předtím se chce ještě ve Zlíně rozloučit s dosavadními spoluhráči. „Později za mnou přiletí přítelkyně z Trnavy,“ uvedl Harba.