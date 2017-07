Altintop po premiéře chválil fanoušky. Mým snem je Liga mistrů, dodal

dnes 5:59

Přes deset tisíc fanoušků dorazilo do na přípravný duel do Edenu i ze zvědavosti na něj. Halil Altintop, jedna ze zahraničních posil Slavie, nastoupil v sešívaném dresu poprvé. „Jsem šťastný, že jsem si zahrál na hlavním stadionu. Je to pro mě důležité,“ svěřil se turecký fotbalista novinářům po bezgólové remíze se Celtikem.

Od trenéra Jaroslava Šilhavého dostal v přípravném utkání pětačtyřicet minut. Vyběhl do druhého poločasu vedle zkušeného Ruslana Rotaně, pak hrál třeba vedle mladičkého Daniela Trubače. „Tenhle tým má velkou kvalitu a obrovský potenciál,“ říkal Altintop německy po své slávistické premiéře. „S komunikací problém nemám. Na hřišti vám stačí dvě tři slova - kam běžet, co dělat. A v kabině je všechno super. Kluci mluví německy i anglicky,“ přiblížil 34letý záložník. Červenobílé barvy Slavie oblékl přesně týden poté, co se stal oficiálně jejím hráčem. „Zatím mám za sebou dva tréninky s týmem, ale hrát ostrý zápas, to je samozřejmě něco úplně jiného.“ Fotogalerie Slavia - Celtic 0:0 Zobrazit fotogalerii Navíc proti Celtiku, slavnému soupeři ze Skotska. Slavia se s ním v celém zápase urputně prala. Přesto hrála hlavně bez míče, byť soupeře do vyložených šancí nepustila. Altintop začal ve druhém poločase aktivně, pak ovšem dvakrát zbytečně na polovině hřiště ztratil balon, čímž poslal hosty do protiútoků. „Ještě je na něm poznat kondiční manko. Přece jen přijel po dovolené, s námi měl dva tréninky, další individuálně. Ale fotbalista je to výborný. Když se dostane k pokutovému území, je cítit, že to má v oku,“ chválil zvučnou posilu kouč Šilhavý. A dojmy samotného Altintopa? „Ještě potřebuju čas,“ přiznával, „dva nebo tři týdny, než tým lépe poznám.“ Zatím poznal především zázemí klubu, které si pochvaloval. „Všechno je na profesionální úrovni. Tréninkové prostory, krásný stadion...“ pokračoval fotbalista, jenž téměř celou kariéru strávil v Německu. VIDEO: Slavia remizovala s Celtikem, poprvé hrál Altintop Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Do Slavie ho po konci smlouvy v Augsburgu zlákala především vidina Ligy mistrů. „Hrát tady s Realem Madrid nebo Barcelonou? To by byl sen,“ usměje se. „Ale i Evropská liga by byla fajn. Fanoušci by si takové zápasy zasloužili. Jen na přípravu jich tu bylo přes deset tisíc a vytvořili fantastickou atmosféru,“ smekl Altintop.