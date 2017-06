Slavia svolala tiskovku, oznámí další posily včetně zahraničních hvězd

Oznámení o tiskové konferenci ještě není oficiální, ale na svém twitterovém účtu o tom informoval šéf klubu Jaroslav Tvrdík.

Co hodlá Slavia oznámit?

Podle informací iDNES.cz hned několik posil včetně zvučných jmen ze zahraničí i talentovaných hráčů z domácích soutěží. Spekulace o obou jménech jako první přinesly Aktuálně.cz a iSport.cz.

Třiatřicetiletý Danny je ofenzivní záložník, který posledních osm let strávil v Zenitu Petrohrad a v roce 2008 vyhrál evropský Superpohár. Rodák z venezuelského Caraćasu nastoupil za portugalskou reprezentacil ve 38 zápasech, naposledy dvakrát loni, a zúčastnil se i mistrovství světa.

Halil Altintop v dresu Augsburgu.

Ofenzivní záložník je rovněž čtyřiatřicetiletý Altintop, jenž může nastupovat i v útoku. Naposledy působil v Augsburgu. Za turecký nároďák odehrál 38 utkání. V bundeslize, čili v nejvyšší německé soutěži, vstřelil 67 gólů. Pozor, neplést s dvojčetem Hamitem, který působil v Bayernu Mnichov nebo Realu Madrid.

Třetí zahraniční posilou může být pětatřicetiletý Ruslan Rotaň, který je ve Slavii na testech a vedení klubu o jeho angažmá stále jedná. Za ukrajinskou reprezentaci má za sebou 93 zápasů, naposledy působil v Dněpropetrovsku.

To by stále nemělo být všechno. Kromě zkušených zahraničních hráčů by Slavia měla představit i talentované hráče pro budoucnost.

Tisková konference začíná v úterý ve 13:00.