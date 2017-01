Konečně už nebudu muset poslouchat, že nemám licenci, říká Kučera

„Sparta má jinou pozici, kouče Holoubka si obhájí“ Přestože je dělí šestnáct let, jsou to spolužáci. Fotbaloví trenéři Roman Kučera a David Holoubek před rokem společně zahájili studium UEFA PRO licence. Oba bývalí mládežničtí trenéři jsou ale aktuálně ve zcela odlišné pozici. Zatímco Kučera (narozený 20. ledna 1964 v Havlíčkově Brodě) je bez angažmá, Holoubek (8. června 1980 v Humpolci) pokračuje v práci pro A-tým pražské Sparty. A to navzdory tomu, že i on dokončí potřebná studia nejdříve v květnu. Angažmá „zastupujícího kouče“, který na konci září nahradil odvolaného Zdeňka Ščasného, nejprve papírově zaštítil další asistent Zdeněk Svoboda. A do jarní části Sparta vstoupí s oficiálním hlavním trenérem v podobě sportovního ředitele Tomáše Požára. Historicky nejúspěšnější český klub tak administrativně vyřešil problém s chybějící Holoubkovou licencí. „Hlavní trenér musí být držitelem platné trenérské licence ProDiplom UEFA,“ uvádí licenční manuál, který platí pro českou nejvyšší soutěž. Holoubek mohl na podzim vést Spartu jen díky tomu, že ho letenský klub pověřil vedením mužstva na přechodnou dobu 60 dnů. „Dřív to bylo tak, že kdo nastoupil do studia profi licence, mohl být trenérem. Ale teď už to tak není,“ osvětluje Kučera, jehož angažmá u prvoligového A-týmu FC Vysočina na podzim 2014 bylo precedentem, kvůli kterému svaz měnil normy. „Zasloužil se o to pan Fitzel (bývalý technický ředitel FAČR - pozn. red.) a pan Vrba (někdejší kouč mistrovské Plzně - pozn. red.), kteří nechtěli, abych v lize byl,“ říká Kučera. „Nové normy jsou přitom tvrdší, než které má UEFA. Jde o rozhodnutí, které je papežštější než papež,“ pokračuje. Když Kučera na podzim 2014 „vlétl“ do ligy šesti zápasy bez porážky - včetně domácího vítězství nad Plzní -, řešilo se právě to, že jako držitel pouze licence UEFA Profi pro mládež nemá pro své angažmá oprávnění. „Správně nemůže dělat ani asistenta,“ vysvětloval Fitzel. „Jako svaz přitom musíme tlačit na dodržování pravidel,“ pokračoval. „Je třeba, aby se k tomu FAČR postavila razantněji.“ Angažmá Holoubka, který okouzlil například domácím vítězstvím nad slavným Interem Milán, nyní Sparta zlegalizovala po svém. „Sparta je Sparta, má jinou pozici. Je jinak silná i vůči svazu a fotbalové veřejnosti. Takže jí to projde, nebo si dokáže ty věci obhájit. V mém případě to tak nebylo. Je bohužel potřeba vidět, že jsme jen Jihlava,“ komentuje situaci Kučera.