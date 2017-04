Rada slavil s hráči. Podívejte na Mourinha, smál se sparťanský trenér

Byl to dramatický zápas. Jak jste ho viděl vy?

Vstoupili jsme do něj dobře a brzy jsme se dostali do vedení. Hra se pak vyrovnala, i když jsme měli nějaké šance, ve kterých jsme však byli třeba o krok později. Dá se říct, že domácí neměli žádnou příležitost, ale v nastaveném čase prvního poločasu jsme jim sami připravili gól. Podobně jako nedávno v Jihlavě. Lukáše Váchu to poznamenalo, ale postupně se vrátil do provozní teploty a závěr zápasu zvládl velmi dobře. A v 91. minutě jsme po krásném centru dali vítězný gól. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. I když to byly nervy.

Výraznou postavou byl rumunský záložník Bogdan Vatajelu. Nastoupil podruhé a znovu zaujal. Jak ho hodnotíte?

Dlouho jsme čekali, jestli ho do sestavy dát. Nakonec jsme se kvůli dalším zraněním rozhodli, že mu dáme šanci. A vyplatilo se to, odvděčil se nám dvěma vynikajícími výkony. Tady v Příbrami nacentroval na obě branky, které rozhodly zápas. Jeho silnou stránkou je kopací technika, levou nohu má fantastickou. Je nízké postavy, má dobrý driblink. Dovolí si jeden na jednoho, má tah na bránu. Je dobrej a jsme rádi, že ty zápasy takhle zvládl. Musím to zaklepat, ale doufám, že bude tímto způsobem pokračovat.

Sparta ho kupovala jako obránce...

...ale já ho vidím spíš jako záložníka do ofenzivy. Na beku by ještě měl trošku problém s komunikací.

Matěj Chaluš z Příbrami si tělem chrání míč před Josefem Šuralem ze Sparty. Fotbalisté Sparty oslavují branku na hřišti Příbrami.

Stejně jako proti Jihlavě jste předvedli minelu v obraně, kterou jste soupeři darovali gól.

Z podobné situace měla navíc šanci i Plzeň. Je to v hlavách hráčů. Pořád na tom pracujeme, i když to možná tak nevypadá. Do hráče v takových situacích nevidíte, prostě se tak rozhodne. Ale ty chyby nás sráží. Takhle jsme dostali většinu gólů, ne že by nás soupeři ohrozili. Ale jsem rád, že mančaft šel za výhrou a nakonec na ni dosáhl.

Po vítězném gólu vás rozhodčí vykázal na tribunu, protože jste vběhl na hřiště. Co jste na to říkal?

Měl jsem radost. Po krásné akci jsme strhli vedení na svou stranu. Já jsem emotivní trenér a spontánně jsem šel hráčům poděkovat. Nikoho jsem při tom neurazil. Podívejte se třeba na Mourinha, ten má všechny kalhoty prodřené. Já tam vběhl a teď se musím smířit s tím, že budu muset na disciplinární komisi. Proberu to tam s panem Uličným.

Poprvé od konce listopadu jste vyhráli na hřišti soupeře. Dodá vám to sebevědomí?

Máme před sebou ještě čtyři zápasy a budeme se snažit každý z nich vyhrát. Teď se musíme připravit na další utkání s Libercem. A pak půjdeme zase dál.

