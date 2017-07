„Český plejers samý cholka end hospoda.“ Slavia uctí slavného kouče

V roce 1930 vyhrála Slavia československou ligu bez ztráty bodu. Čtrnáct zápasů, čtrnáct výher. Unikátní bilance i na tehdejší dobu. Po tomto úspěchu Madden z vlastní vůle skončil.

V trenérské funkci vydržel pětadvacet let. Pomáhal formovat český fotbal, Slavii dovedl ke čtyřem titulům a byl i u triumfu na neoficiálním mistrovství Evropy v roce 1911.

Vršovický klub uctí v úterý navečer Maddenovu památku. V 17:00 odhalí na chodníku slávy před stadionem trenérovu hvězdu a těsně před zápasem proti Celtiku (výkop v 18:00) slavnostně oznámí, že hlavní tribuna ponese jméno legendárního skotského kouče.

Takhle popsal Maddenovy začátky Vítězslav Houška v kultovní knize Věčná Slavia:

V únoru 1905 vstoupil do kabiny Slavie pomenší chlapík s výbojným knírkem a pichlavýma očima. Postavil se před hráče, sundal černou buřinku a otevřel ústa k anglickému proslovu: „Jmenuji se Johny Madden. Mám určité fotbalové zkušenosti a vím, že je máte i vy. Budeme jistě dobrými přáteli.“ Řka toto, dodal česky: „Dekuji vam.“

S každým hráčem si potřásl rukou a pak vetkl mezi čelisti čibuk a soustředěně nad ním zažehl zápalku. To se tedy ještě ve slávistické kabině nestalo. „To je jediné, čím se budeme lišit,“ mluvil anglicky a něžně se usmíval. „Když kouří fotbalista, už není fotbalistou. Trenér kouřit může.“ A douška v češtině: „Dekuji vam.“

Příchod skotského trenéra měl na svědomí Jimmy Payne, který britským klubům sjednával zápasy ve střední Evropě. Věděl, že Slavia chce zlepšit svou sportovní úroveň, a tak jí dohodil dokonalého odborníka.

Zavedl individuální studium předností a nedostatků každého svého svěřence; leváky učil kopat pravačkou a naopak; neohrabané hráče učil driblovat ve cvalu na slalomové dráze kolem rozestavěných židlí a zapíchnutých latěk; přesnost střelby nacvičoval zaměřováním na určitý předmět postavený v bráně; hlavičkový výskok trénoval s hráči v kabině proti prkenné desce; brankářům kázal zavázat šátkem jedno oko, aby si zvykali na zakrytí zorného pole; někdy se smělo kopat pouze jednou nohou, jindy zas přihrávat jenom placírkou a tak dále - neboť ještě delší dobu bychom mohli vypočítávat Maddenovy tréninkové novoty a originální nápady a myšlenky, jimiž obohacoval náplň cvičebních lekcí.“

Český fotbal do té doby něco takového neznal. Madden byl nejenom první zahraniční trenér, ale vlastně první trenér v dnešním slova smyslu.

Mimochodem, Slavia měla od té doby už jen dva kouče ze zahraničí - Kalmána Konráda z Maďarska (1933 až 1935) a Alexe Pastoora z Nizozemska (2014).

Skotský trenér John William Madden (úplně vlevo) s hráči Slavie v roce 1910.

Madden kladl důraz na disciplínu, měl rozsáhlé znalosti z fyzioterapie a dbal na správnou životosprávu.

Hráč Vilda Loos si jednou zakoupil dvacet deka bůčku a šel si jej zkonzumovat do proslulé letenské Procházkovy pivnice. Právě zdvihal pohár plzeňského moku, když mu jej čísi ruka odtrhla od úst.

„Co je? Co se děje?“ žasne reprezentant.

Povídá Madden: „Maj dýr Vilda, já šikat nou uzenýna, ale ovarýh.“ A bere hráči bůček a přistrkuje mu bochník sýra. „Tak je to ólrajt,“ vysvětluje. „Uzenýna for trener, ovarýh for plejer.“

Čtyři tituly (1913, 1925, 1929, 1930) za pětadvacet let. Není to málo? Pravidelná soutěž, které se účastnily kluby z Čech i Moravy, se hrála až od roku 1925. Do té doby proběhly jen čtyři ročníky soutěže, jejichž vítěz je dodnes oficiálně považovaný za fotbalového mistra. Kromě toho Madden nastartoval úspěšnou éru, která pokračovala i po jeho odchodu do důchodu. V letech 1931 až 1937 získala Slavia pět titulů a v roce 1938 vyhrála prestižní Středoevropský pohár.

Coby hráč působil Madden v Celtiku, za který v útoku odehrál i první zápas v historii klubu, a to v roce 1888 proti Rangers (5:2). V zelenobílém dresu získal tři skotské tituly.

Právě Celtic byl na počátku 20. století považovaný za nejlepší tým světa. V roce 1906 s ním Slavia už pod Maddenovým vedením remizovala 3:3, což dobový tisk považoval skoro za zázrak.

Velký ohlas vyvolal i výsledek na turnaji v Roubaix v roce 1911. Český tým ve slávistických dresech, s deseti slávisty v sestavě a pod trenérem Maddenem vyhrál nad Francií i Anglií a radoval se z triumfu na neoficiálním mistrovství Evropy.

Ač žil v Praze skoro čtyřicet let a našel si i českou manželku, tak se nikdy nenaučil dobře česky. Do řeči mu neustále naskakovaly anglické výrazy.

Slávisté mu rozuměli. I když jim hřímal do uší: „Český plejers nou gud. Šecko mysli moc umi. Málo trénink end samý cholka end hospoda. Šecko for legrac end hev nou enerží for plej...“

Madden zůstal v Praze i po svém konci ve funkci trenéra, a to až do své smrti v roce 1948. Pochovaný je na Olšanských hřbitovech.