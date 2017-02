Oddechl jsem si, přiznal kouč Slavie. A vysvětloval, proč nehrál kapitán

Jaký to byl zápas?

Byl to očekávaný první jarní zápas a my jsme zaslouženě zvítězili. Odehráli jsme výborný první poločas, kdy jsme byli hodně aktivní, vyhrávali jsme souboje a měli jsme spoustu šancí. Po přestávce jsme měli další šance a zvýšili jsme na dva nula. Pak se soupeř osmělil, víc se vysunul a hlavně Rabušic nám hodně zatápěl.

Oddechl jste si?

Hodně. Jsem rád, protože příprava byla dlouhá a očekávání byla veliká. V tomhle zápase jsme byli favoritem, ale někdy to tak prostě nefunguje. Hlavně v prvním poločase jsme dominovali a vítězství nám patří právem. Jsem rád, že první krok už máme za sebou.

Z nových hráčů nastoupili Michael Lüftner, Per-Egil Flo, Jan Sýkora a Stanislav Tecl. Jak se vám posily líbily?

Nechci hodnotit každého hráče zvlášť. Všichni odvedli svůj standard. Umí víc, ale nechci to úplně rozpitvávat.

Proč dostal přednost Michael Lüftner před kapitánem Jiřím Bílkem?

Vytipovali jsme si ho kvůli tomu, co předváděl v Teplicích. A v přípravě nás přesvědčil. Nevidím v tom nic špatného nebo divného. Jirka má svou roli, i když není na hřišti. A neznamená to, že nad ním lámeme hůl, když se teď do sestavy nedostal. Počítáme s ním. Bere to v pohodě. Všichni jsme tady pro tým. Vzal to jako profík a bez problémů.

Chyběl také Jan Bořil.

Rozhodovali jsme se mezi ním a Michalem Frydrychem na pravé straně a mezi ním a Perem-Egilem Floem na levé straně. Honza Bořil tady většinou nastupoval na levém beku a nakonec jsme se rozhodli pro tuhle variantu s tím, že může naskočit na obě strany defenzivy v průběhu zápasu.

Výkop zápasu se zdržel kvůli výpadku světel. Ovlivnilo to tým?

Bylo to nepříjemné, pro nás i pro Jihlavu, protože kluci byli rozcvičení. Naštěstí to nebylo tak dlouhé.

Odkdy počítáte s Michaelem Ngadeuem Ngadjuim, který chyběl celou přípravu, protože byl na mistrovství Afriky?

Michael je kvalitní hráč, který na podzim patřil do sestavy. Ale nikdo nemá jisté místo. Třeba se Míša do sestavy nevejde... Nechci prozrazovat, jestli za týden v Příbrami bude hrát, nebo ne. Je to silný hráč a myslím, že si poradíme.