Slávista Šilhavý: V nejnevhodnější čas si vybíráme slabé chvilky

Jeden týden, dva nevýrazné výkony - navíc doma v Edenu. Nejdřív konec v poháru po porážce 0:1 se Zlínem, potom remíza 1:1 s Jabloncem až díky vyrovnávacímu gólu v poslední minutě.

„Nevím, jestli za to může, že se tlak v posledních zápasech zvětšuje. Naši hráči nemají s bojem o titul zkušenosti. Možná s tím souvisí i náročnější program, kdy jsme v dubnu odehráli sedm zápasů,“ přemítal Šilhavý.

A pokračoval: „Výsledek je jedna věc, špatná hra druhá. Nicméně čtyři zápasy před koncem ligy nic nevzdáváme. Musíme bojovat!“

Jablonecký trenér Zdeněk Klucký řekl, že se inspirovali zlínskou taktikou.

Napadali naši rozehrávku, byli kombinačně velmi dobří a hráli bez starostí. Naproti tomu my hráli pomalu, těžkopádně, byli jsme málo v pohybu a v osobních soubojích jsme byli o krok později. Jablonec získával balony a chodil do protiútoků do otevřené obrany. My jim vlastní nervozitou nebo laxností pomáhali do šancí.

Někteří hráči, kteří vás ještě nedávno táhli, nehrají v takové formě jako dřív. Simon Deli, Michael Ngadeu Ngadjui, Antonín Barák... Všímáte si toho?

Je to vidět na hřišti. Těžko říct, jak moc za to může nedostatek zkušeností. Ale ta naše šňůra byla tak dlouhá a úspěšná, že si teď v nejnevhodnější čas vybíráme slabé chvilky. Ale i když jsme pustili Plzeň kvůli vzájemnému zápasu před sebe, tak musíme dál bojovat a pracovat.

Simon Deli vzal střídání po hodině hry hodně nelibě a rovnou zamířil do kabiny, aniž by vám podal ruku. Můžete jeho reakci okomentovat?

To si vyhodnotím sám. Nějak se k tomu určitě postavím.

Po zápase se Zlínem jste s ním plánoval mluvit, aby se nepouštěl do rozehrávky z pozice posledního.

Kál se, že už to dělat nebude. Ale takový je prostě způsob jeho hry, provází ho to celou kariéru. Simon nepřemýšlí, nakolik je to riziko. Je to výborný fotbalista, ale teď to na něj dopadá.

Nesáhnete příště do složení obrany?

Je to příliš čerstvé. Zápas proti Jablonci si vyhodnotíme a rozhodneme se, jak budeme hrát příště.

Co teď? Tvrdší trénink? Volno? Pracovat s psychikou?

Určitě nezačneme tvrději trénovat. Zaměříme se na taktiku, budeme se o tom víc bavit. Nemusí se dařit, ale na hřišti musíme bojovat. Nedostatky vyřešit třeba i jednoduchostí a fyzickou převahou, kterou máme. Dokud máme šanci, tak budeme bojovat.

Ještě nedávno se mluvilo o šanci na double a teď ani nejste v poháru, ani nemáte titul ve svých rukou. Ustojí to tým?

Uvidíme v následujících zápasech. Chci věřit, že třeba zrovna Jablonec potrápí i Plzeň. Ale samozřejmě je naše chyba, že jsme byli ve výhodě, ovšem nezvládli jsme to.