Gesto soudržnosti na večeři s hráči. Zase jsme to nakopli, řekl Šilhavý

Minulý týden jste po špatných výkonech prohráli v poháru se Zlínem a remizovali v lize s Jabloncem. Jak dny před derby na Bohemians probíhaly?

Byli jsme na společné večeři. Nic zvláštního se tam nedělo, ale vyjádřili jsme soudržnost a týmovost. Tím samozřejmě nechci říct, že právě tohle zapříčinilo, že jsme teď na Bohemce vyhráli. V dubnu, který začal ztrátou se Spartou a skončil remízou s Jabloncem, jsem cítil, že to na nás trošku dolehlo. Ale teď proti Bohemce kluci odpověděli a zase jsme to nakopli. Věřím, že ten boj zvládneme. Proti Plzni jsme ve výhodě, ale jednoduché to nebude.

Co jste dělali kromě večeře?

V zápase s Jabloncem jsme panikařili a nevěřili si, ale hráčům jsme vyjádřili důvěru. Celý týden jsme s nimi mluvili - jednotlivě i po skupinkách - a dodávali jsme jim sebedůvěru.

Váhal jste po nepovedených zápasech nad změnami v sestavě?

Změnili jsme rozestavení na 4-4-2, což byla zásadní změna, i když tímhle způsobem končíme hodně zápasů. Místo levého obránce Pera-Egila Floa, který byl trochu načatý a minule proti Jablonci taky unavený, nastoupil Honza Bořil. Na hřiště šel také Ruslan Mingazov místo Jaromíra Zmrhala a dal gól.

Ruslan Mingazov a Michael Ngadeu Ngadjui nedohráli. Už víte, co s nimi je?

Zatím jsem si netroufl zeptat. Mingazov špatně došlápl a Ngadeu má něco s kolenem. Věřím, že budou v pořádku.

Jak je pro vás důležité, že jste si definitivně zajistili účast v kvalifikaci Ligy mistrů?

Myslel jsem na to, i když jsme měli na Spartu náskok už deset bodů. Jsem moc rád, že to takhle dopadlo a že se můžeme soustředit na boj o titul. Trošku jsem byl nervózní, ale už máme jistotu, a může nás to trošku zklidnit.

Požene vás, že většina vašich svěřenců ještě nikdy titul neslavila a teď už to chce dotáhnout?

Věřím, že nás to požene všechny. Ale titul vás neomrzí, i kdybyste jich měli pět. V tomto směru nemám obavy. Ale po Jablonci jsme mluvili o nedostatku zkušeností - že ten tlak na hráče dolehl. Snad to zmobilizujeme a zvládneme to.