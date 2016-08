Uhrin ven! skandovali fanoušci Slavie. Neslyšel jsem to, řekl kouč

Sice jste v Plzni vedli, ale nakonec jste prohráli 1:3. V čem byl problém?

Zápas se mi hodnotí špatně. Byli jsme hodně pasivní a nevytvářeli jsme si šance. V první půli jsme měli jednu a ve druhém taky, jak to Milan Škoda nezpracoval. Soupeř nás zatlačil, nedostali jsme se do hry. První minuty jsme sice byli aktivní, ale pak jsme se schovávali. Nevím, čeho se hráči báli, ale hráli jsme něco jiného, než jsme si řekli.

Ukázal vám zápas s Plzní, jak daleko jste ještě od české špičky?

Nevím, jak jsme daleko jsme od české špičky, protože na přípravu měly oba týmy rozdílný start - Plzeň hrála předkolo Ligy mistrů v úterý, my v Evropské lize až ve čtvrtek.

V nové sezoně máte za sebou deset zápasů a porazili jste jen Levadii Tallinn a Příbram. Jak úvod sezony hodnotíte?

Tady v Plzni jsme nechtěli prohrát, ale víc mě mrzí, že jsme tři body nezískali doma se Zlínem. No a v Jihlavě jsme odehráli smolný zápas, protože jsme tam neproměnili penaltu.

A poháry?

Co se týče pohárů, tak ty hodnotím kladně - tam se nehraje na výhry, ale na to, jestli postoupíte. A my jsme se dostali až do čtvrtého předkola, s čímž nikdo nepočítal. Snad nám teď pomůže reprezentační přestávka, abychom se dali dohromady. Ten sled zápasů pro nás byl velice náročný.

Jak hodnotíte výkon Gina van Kessela?

Nechci hodnotit jednotlivé hráče, to musejí slyšet přímo ode mě. Chci jen říct, že nejsem spokojený s tím, že jsme netvořili hru.

Je nějaký hráč, s jehož výkony jste v úvodu sezony spokojený?

Dneska s nikým, ale jinak Josef Hušbauer si drží svou laťku. Ve většině zápasů hraje svůj standard nebo nadstandard.