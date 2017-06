Sparta představí trenéra veřejnosti, Stramaccioni odpoví novinářům

První dojmy z České republiky?

Už má kompletní realizační tým?

Jak je spokojený s dosavadními posilami?

A přijdou ještě další hráči?

A další otázky... Stramaccioni poprvé předstoupí před novináře coby kouč Sparty, které se v květnu upsal na dva roky. Má jasný úkol - vrátit na vrchol tým, kterému titul uniká od roku 2014.

Sparta vyměnila kouče po nepovedené sezoně, kterou zakončila na třetím místě. V roli trenéra začal ročník Zdeněk Ščasný, který měl hned několik následovníků. Nejdříve Davida Holoubka, později Tomáše Požára (Holoubek oficiálně nemohl zůstat koučem, protože neměl licenci) a na jaře Petra Radu.

„Jsem moc šťastný, že jsem tady. Byla to dlouhá jednání, ale od samého začátku jsem pochopil ambice a ideu pana Křetínského, směřující k tomu, aby byla Sparta znovu úspěšná. Proto jsme si padli do oka. Sparta je pro mě velká výzva a jsem rád, že jsem tady,“ prohlásil Stramaccioni v květnové tiskové zprávě.

Jako hráč to Stramaccioni mezi elitu nedotáhl. Ale coby trenér v sezoně 2012/2013 vedl Inter Milán, kde vystřídal slavného Claudia Ranieriho a ročník zakončil na devátém místě. Vedení klubu vadilo, že tým skončil bez evropských pohárů a mladého kouče odvolalo.

Později působil také v Udinese (konec po jedné sezoně a 16. místě v italské lize) a Panathinaikosu Atény (první sezona 2. místo v řecké lize, ve druhé konec po protestech fanoušků).

Stramaccioniho největším úspěchem je triumf s juniorkou Interu Milán na prestižním turnaji hráčů do 19 let NextGen Series, kde v sezoně 2011/12 porazil ve finále Ajax. Tehdy patřil do týmu i český stoper Marek Kysela, nyní hájící barvy Jablonce.