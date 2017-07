Peltovu kauzu Jablonec přežil, v lize by rád pozlobil favority

„Po sportovní stránce to na nás vliv nemá. Trénujeme pořád se stejnými balony, na stejných hřištích,“ řekl jablonecký trenér Zdeněk Klucký. „Jediné, koho by to snad mohlo ovlivnit, jsou lidé, kteří shání pro klub peníze.“

Přípravné zápasy Přehled duelů v létě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v letní přestávce. Více zde.

Ředitel klubu Petr Flodrman odmítl, že by se trable majitele Pelty projevily na finančním chodu klubu. „Ta kauza se odrazila na celém sportu, to je evidentní. Ale co se týče Jablonce, rozhodně se nestalo, že by nám partneři vypověděli okamžitě smlouvy,“ uvedl Flodrman. „Úbytek financí se zatím nekoná. Je to vidět i na transferové politice. Ale uvidíme, co bude dál, případ se vyvíjí a vyšetřuje se.“

V Jablonci po minulé sezoně skončil dlouholetý stoper Beneš a dále záložník Pospíšil či útočník Zreľák. „Opustili nás důležití hráči. Nejvíc chybět bude asi Beneš, který hrál stabilně. Na jaře tvořil stoperskou dvojici s Pernicou a patřili k našim nejlepším hráčům,“ připomněl kouč Klucký.

S týmem v úterý dopoledne naopak poprvé trénoval záložník Holeš, který přišel na hostování z Hradce Králové. Z hostování z Liberce se vrátil vytáhlý stoper Kouřil a zapůjčení Srba Jankoviče se změnilo v přestup.

Tomáš Holeš na jabloneckém tréninku

Jablonci se navíc podařilo udržet důležitého záložníka Trávníka. „Konkrétní nabídka, částka ani dobrá perspektivní smlouva pro Michalovu budoucnost a rozvoj nepřišla, takže my jsme s nikým nemuseli zápasit,“ řekl ředitel Flordman.

Těsně před startem ligy vedení jabloneckého klubu ještě slibuje příchod dvou dalších posil do ofenzivy. Mělo by se jednat o jednoho hrotového a jednoho podhrotového hráče, blíže specifikovat to však Jablonečtí včera nechtěli.

Změny v Jablonci Odchody: Zreľák (Norimberk), Pospíšil (Bialystok), Beneš (Vasas Budapešť), Rys, Jiráček, Lischka, Končal.

Příchody: Kučera (hostování z Vlašimi), Jankovič (přestup z NK Krško, Slovinsko), Kouřil, Janetzký (oba návrat z hostování), Holeš (hostování z Hradce).

Jablonec v minulé sezoně skončil na osmém místě ligy a letos by to rád vylepšil. Chtěl by se pohybovat někde za vedoucí trojicí nejbohatších klubů: Spartou, Slavií a Plzní. „Minulý ročník nebyl hlavně co se týče domácího poháru příliš úspěšný. V lize jsme střídali série špatných a dobrých výsledků. Chtěli bychom stabilizovat výkony hlavně doma a pozlobit čtyři pět týmů, které mají evidentně silný kádr, ambice a zajištěné finance,“ uvedl Flodrman. „Na hráče a trenéry bude tlak, aby výkony byly stabilní bez turbulencí.“

V přípravě Jablonec odehrál celkem devět utkání, z posledních tří se zahraničními soupeři dvě prohrál. „Bylo to ale po vlastních chybách, herně mužstvo nevypadá špatně,“ věří trenér Klucký. Formu Jablonce v prvním kole ligy prověří Slovácko.