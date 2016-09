Slavia našla trenéra. Tým povede Šilhavý, který opouští Duklu

Zprávu jako první oznámil na svém twitterovém účtu Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.



„Představenstvo SK Slavia Praha jmenovalo na návrh generálního ředitele pana Martina Kroba novým trenérem A-týmu pana Jaroslava Šilhavého,“ napsal Tvrdík kolem šesté hodiny večer.

„Jde o výborného trenéra s mnoha úspěchy. Od začátku byl jedním z hlavních kandidátů na nástupce Dušana Uhrina. Chtěl bych poděkovat panu Šilhavému i Dukle za férová jednání,” uvedl Tvrdík na klubovém webu.

„Je pro mě obrovskou ctí, že budu trénovat klub s tak velkou tradicí a ambicemi,” řekl na úvod sám Šilhavý, který za Slavii na začátku devadesátých let tři sezony nastupoval jako hráč.

Bývalý obránce drží rekord v počtu odehraných zápasů v české a československé lize, celkem jich zvládl 465 a vstřelil 26 gólů. Čtyřikrát nastoupil i za reprezentaci, kariéru ukončil v roce 1999 a začal se věnovat trénování.

Působil jako asistent na Žižkově, ve Spartě i v národním týmu, od roku 2007 byl hlavní trenérem v Kladně, Plzni a Českých Budějovicích. Nejlepší angažmá zažil v Liberci, se kterým v sezoně 2011/2012 slavil mistrovský titul.

Pak nečekaně přešel do Jablonce, se kterým dosáhl na třetí místo v lize. V květnu ho jako nového trenéra představila Dukla, na Julisce ale vedl tým jen v úvodních pěti kolech. Pak přišla nabídka ze Slavie, kterou neodmítl.



„Trenér Šilhavý po dohodě obou klubů odchází do Slavie Praha,“ potvrdil dejvický klub zprávu na svých webových stránkách.



Pro Slavii tak skončilo hledání nového kouče, které trvalo od 29. srpna, kdy vedení po nevýrazných výkonech odvolalo Uhrina. Od té doby se spustila vlna spekulací a padala spousta jmen, mezi nejčastěji zmiňovanými kandidáty však Šilhavý chyběl.

Klub jednal nejdřív s Lubošem Kozlem, ale jeho příchod padl poté, co na veřejnost prosákly informace o jeho smlouvě. Radoslav Látal dal zase nakonec přednost návratu do polských Gliwic. V pondělí vyšlo najevo, že do Edenu nepřijde ani Zdeněk Zeman, se kterým vedení jednalo přímo v Římě, kde italský trenér českého původu dlouhodobě žije.

Až teď dlouhé slávistické námluvy končí. Nového trenéra potřebuje Dukla, kterou v posledních šesti a půl letech vedl Luboš Kozel, jenž přešel k reprezentaci do 18 let.