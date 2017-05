Slavia, nebo Plzeň? Los, matematika či zranění před vyvrcholením ligy

Jak vypadá los?

V posledních dvou kolech se hrají všechny zápasy ve stejný čas, vždy v sobotu od 17:00. Slavii i Plzeň čeká jedno utkání na hřišti soupeře a jedno doma.

Byť v případě Slavie to platí jen napůl... Teď bude hrát v Mladé Boleslavi, což je čtvrtý tým tabulky. V posledním kole však musí hostit Brno v azylu na Strahově, protože v Edenu jsou dlouho dopředu domluvené koncerty.

„Taková je prostě realita. Vím, že fanoušci stejně přijedou a poženou nás, ať budeme hrát kdekoliv. Neovlivní nás to, abychom podali špatný výkon,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Plzeň teď v sobotu hraje v Brně a v posledním kole hostí Jihlavu. Úřadující mistr se tedy utká se dvěma soupeři z horší poloviny tabulky.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Slavia 28 18 9 1 59:21 63 2 Plzeň 28 18 7 3 44:21 61 3 Sparta 28 15 8 5 43:23 53

Může být jasno už teď v sobotu?

Ano, může. Slavia získá titul, pokud vyhraje v Mladé Boleslavi a její plzeňský konkurent zároveň nezvítězí v Brně.

Opačně - aby už teď ve 29. kole slavila Plzeň - to možné není.

„Pro nás to v Brně bude extrémně důležitý zápas. Potřebujeme zvítězit, ale v Brně se vždycky hraje špatně a to prostředí nám tam moc nesvědčí. Ale snad to zlomíme a uspějeme,“ burcoval plzeňský obránce David Limberský.

Co přisoudí titul Plzni?

Plzeň potřebuje alespoň jedno zaváhání Slavie, jinak lídra soutěže nepřeskočí. V případě bodové shody rozhodují vzájemné zápasy, které má o jeden gól lepší právě Plzeň.

„Jedině vítězství v Brně nám zachová naději na titul do posledního kola,“ burcoval plzeňský trenér Zdeněk Bečka. „Nic jiného nám nezbývá. Navíc musíme čekat i na výsledek Slavie v Boleslavi.“

Zbývající zápasy 29. kolo 30. kolo Slavia v Mladé Boleslavi na Strahově s Brnem Plzeň v Brně Jihlava doma

Jaký je rozdíl mezi prvním a druhým místem?

Nejde jen o mistrovský titul, zlaté medaile, slávu a několikamilionové prémie. Mezi prvním a druhý místem je obrovský rozdíl v boji o postup do Ligy mistrů.

Obě umístění znamenají nasazení do třetího předkola, avšak šampion půjde do papírově jednodušší mistrovské části a druhý tým do velmi těžké nemistrovské části. Je velký rozdíl hrát proti Viitorulu Constanta či proti Manchesteru City.

Co zranění a vykartovaní?

Oba týmy mají k dispozici většinu hráčů.

Slavia nemůže počítat s dlouhodobě zraněným Dušanem Šventem. A zbytek nechce komentovat. Nejistý je stav Jana Bořila, Ruslana Mingazova a Milana Škody.

Ale trenér Jaroslav Šilhavý už před pár dny poznamenal: „Věřím, že Milan Škoda příště už bude moci nastoupit od začátku.“

Plzeň má jediného zraněného. Martin Zeman nebude připravený ani teď o víkendu.

Fakta Slavia neprohrála už 24 ligových zápasů za sebou

neprohrála už 24 ligových zápasů za sebou Plzeň může získat třetí titul za sebou

Žádná absence není kvůli kartám. Avšak někteří hráči mohou vynechat poslední kolo, pokud teď v sobotu dostanou žlutou kartu. V plzeňském kádru jsou v disciplinárním ohrožení Matúš Kozáčik, Lukáš Hejda, Aleš Matějů, Radim Řezník, Jan Kopic, Milan Petržela, Martin Zeman a Jakub Hromada. Ve Slavii jsou v ohrožení Michal Frydrych, Jasmin Ščuk a Ruslan Mingazov.

Jakou mají aktuální formu?

Upřímně, oba týmy už měly lepší formu. Slavia ve dvou z posledních tří ligových zápasů jen remizovala, a to ještě s Jabloncem a Duklou, tedy týmy z prostředku tabulky. A Plzeň? Poslední čtyři ligové zápasy - dvě remízy a jedna porážka.

„Hrajeme o titul a jsme o dva body první. V takové situaci není na místě srážet hráče, že neumí kopat. Roli hraje psychika, tlak je větší,“ prohlásil slávistický kouč Jaroslav Šilhavý.

„Musíme hrát celých devadesát minut. Většinou máme jenom úseky, kdy hrajeme slušně - první poločas s Duklou, první poločas v Jablonci, posledních dvacet minut s Boleslaví. To na vítězství nestačí. Musíme hrát a koncentrovat se celých devadesát minut,“ řekl plzeňský obránce David Limberský.