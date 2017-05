Jihlavu čekají změny, ředitel Tulis v ohrožení. A kdo bude trenérem?

Fotbalový klub FC Vysočina a ředitel Zdeněk Tulis. Téměř dvě desítky let toto spojení neodmyslitelně patřilo k sobě. Nyní se zdá, že by mohlo dojít ke změně.

Podle informací MF DNES by jedenašedesátiletý funkcionář měl před novou sezonou opustit pozici šéfa prvoligového jihlavského klubu. A přesunout se do méně exponované funkce v managementu FC Vysočina, konkrétně na post manažera technického úseku. Ta dosud náležela Jarmile Vaculíkové, manželce majitele klubu Františka Vaculíka. Právě on MF DNES prozradil, že určité personální úpravy v klubu chystá.

„Nějaké změny nastanou, s tím počítám,“ potvrzuje Vaculík. „Ale vše je ještě v jednání. Nechtěli jsme je rozvíjet ve větším dříve, než sezona skončí.“

Zdeněk Tulis František Vaculík

Samotný ředitel Tulis na dotaz MF DNES odpověděl, že o chystaných změnách neví. „My teď máme starosti s vyhodnocováním soutěže. Nějaké přehazovaní nebo výměny funkcí jsme zatím neprobírali,“ uvedl Tulis.

Pro Vaculíka je přitom jeho manželka důležitou součástí jihlavského klubu. „Je spojkou, jednak informační a jednak je to člověk, na kterého se můžu absolutně spolehnout,“ říká.

„Po těch letech, které se mnou a synem Lukášem (kapitán FC Vysočina - pozn. red.) absolvovala po všech různých fotbalech, si troufnu říct, že mu v některých věcech rozumí možná víc než řada chlapů nebo bývalých fotbalistů,“ tvrdí Vaculík.

„Její pohled je trošičku jiný, než míváme my chlapi. A pro mě je důležitý, protože bývá často mnohem pragmatičtější. Proto určitě bude dál součástí představenstva. Ale pravděpodobně nebude dělat exekutivní činnost s každodenní přítomností,“ naznačil Vaculík.

Trenéra vybírají z pěti jmen, ve hře je i Radim Kučera Stávajícímu realizačnímu týmu prvoligového A-týmu FC Vysočina, pracujícímu ve složení Josef Jinoch - Petr Čuhel, Michal Kadlec, po sobotním utkání v Plzni vyprší smlouvy. Vedení jihlavského klubu už proto začalo hledat možné nástupce. „Tímto úkolem je pověřen sportovní ředitel pan Bokša,“ potvrdil majitel klubu František Vaculík. „Nějaká jména mi byla předložena, ale určitě není nic dojednáno. Se žádným z těchto trenérů jsem se nepotkal ani s ním nejednal.“ Podle informací MF DNES čítá seznam vytipovaných koučů pět jmen, jedním z nich je Radim Kučera. Dosavadní kouč druholigového Znojma kontakt s Jihlavou potvrdil. „Nějaké oťukávání bylo už předtím, než nastoupil pan Jinoch. Měli jsme sezení,“ prozradil Kučera. „Pro mě jako pro druholigového trenéra je každý ligový klub zajímavý. Chci se v kariéře posunout.“ Třiačtyřicetiletému bývalému obránci Opavy a Olomouce se zkušenostmi z bundesligového Bielefeldu v létě ve Znojmě vyprší dvouletý kontrakt. „Předtím nás čeká ještě jeden zápas, to samé Jihlavu. Poté bude prostor na vyjednávání či případné další setkání,“ doplnil Kučera.

Plánované změny v klubu souvisí s celkovou nespokojeností majitele (nejen) s končícím ročníkem. Od toho si přitom Vaculík hodně sliboval. „Na začátku sezony jsem byl fakt přesvědčený, že co se týká jedinců a hráčů, máme nejsilnější mužstvo, které jsme tady měli,“ připouští. „Jenže fotbal je týmový sport, ve kterém rozhodují maličkosti. A i ti nejlepší hráči občas nezapadnou do týmu a naopak ho mohou narušovat,“ pokračuje.

Namísto velkých očekávání tak přišlo další obrovské zklamání. I v páté ligové sezoně v řadě Jihlavu čekal znovu jen boj o holé přežití, který trval až do posledního domácího zápasu. „Jsme samozřejmě rádi, že se pro Jihlavu zachránila ligová příslušnost. Ale s naším celkovým učinkováním nemůžeme být spokojení,“ uvědomuje si Vaculík.

„Na problém jsme si zadělali už na podzim. Navíc se nám během sezony hned vystřídali tři hlavní trenéři (Michal Hipp, Michal Bílek, Josef Jinoch - pozn. red.) a mužstvo nasbíralo nejméně bodů ze sezon, kdy jsme se v lize zachránili,“ mrzí ho.

Sestupem ohrožený tým v polovině dubna probral až návrat bývalého sportovního manažera FC Vysočina Josefa Jinocha, který z nově vzniklé pozice generálního manažera pro A-tým v šesti zápasech vydřel deset bodů. „Pan Jinoch sem šel s úkolem pokusit se Jihlavu zachránit v lize. A tento úkol, společně s celým realizačním týmem, splnil,“ oceňuje Vaculík.

„Jeho smlouva však vyprší s koncem sezony. A řekli jsme si, že po závěrečném zápase v Plzni si sedneme a uvidíme, jakým způsobem naši spolupráci vyhodnotíme,“ pokračuje majitel jihlavského klubu. „Jsem zvědav na jeho postřehy, návrhy a nápady.“

Na případné změny je podle Vaculíka čas do začátku letní přípravy. „Na jednání bude postupně prostor jak v závěru tohoto týdne, tak na začátku příštího. Nechtěl bych o tom mluvit dřív, než to s patřičnými lidmi bude projednáno,“ odmítá předbíhat událostem Vaculík. „Máme jen chvíli, protože předpřípravné období je poměrně krátké. Byl bych rád, kdybychom většinu věcí dotáhli řekněme v první dekádě června,“ dodal majitel klubu.