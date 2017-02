Teplice zredukovaly kádr a chtějí přinejmenším udržet šesté místo

Evropské poháry? „Obrovský sen pro každého, kdo dělá fotbal. Ale do pohárových příček je velký odstup, máme blíž dolů než nahoru. Máme dvaadvacet bodů a v žádném případě ještě nejsme zachránění.“

Teplický kádr zeštíhlel. „Jsem tady půlrok a změn jsme udělali dostatek. Už v létě odešlo hodně hráčů, teď jsme udělali druhou vlnu, kterou jsme avizovali. Pryč je pět hráčů, přišli tři, takže jsme kádr zúžili z 21 lidí na 19 plus tři brankáři,“ podotkl Šmejkal.

Hlavní jsou odchody stopera Lüftnera do Slavie, záložníka Hrubého do Ostravy, kam ho převelela Slavia, a útočníka Potočného do Liberce. Záložník Kukec, který se neprosadil, zkouší prorazit v Příbrami, bek Dressler hostuje v Karviné.

Šmejkal představil posily: „Šušnjar je talentovaný levonohý stoper, těšíme se, jak bude fungovat. Hyčka je kvalitní, stejně jako Vošahlík může nastoupit na více postech.“

V přípravě Teplice čtyři ze sedmi zápasů vyhrály, jednou remizovaly a dvakrát prohrály. Nejlepším střelcem byl Hora se třemi góly. Jaro odstartují v sobotu doma s Brnem.