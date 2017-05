Stále plná sparťanská marodka. Je toho abnormálně hodně, uznal Rada

Spoustu zraněných či nemocných měla Sparta už na podzim. A marodka je rozsáhlá i teď před koncem ročníku.

Hlavní kouč Rada měl kvůli tomu problémy při skládání sestavy na nedělní zápas proti Liberci. Proto si vítězství 1:0 cenil, i když projev týmu ideální nebyl.

„Před hráči a jejich výkonem musím smeknout. Některé pasáže zápasu nebyly podle našeho gusta, ale hráči nám od středy ze zdravotních důvodů zase odpadávali a my lepili sestavu až na poslední chvíli. Mám pro ně velké uznání, jak ten zápas odbojovali,“ řekl Rada.

Pravda je, že fotbalisté na sparťanské marodce by vytvořili slušnou sestavu, která by se v lize určitě neztratila: Koubek - Mareček, Hovorka, Mazuch, Costa - V. Kadlec, Rosický, M. Frýdek - Néstor, Pulkrab, Juliš.

A to ještě kvůli disciplinárnímu trestu za čtyři žluté karty chyběl Šural.

„Nejsem tady zase tak dlouho, ale samozřejmě o tom přemýšlím, a sám si to nedovedu vysvětlit. Třeba těch, kteří onemocní chřipkou, je na moje gusto moc,“ poznamenal Rada.

A pokračoval: „Sparta udělala hráčům imunologické vyšetření a všechno je v pořádku. Ale jejich organismy prostě nejsou tak odolné, aby vydržely. Já jsem tolik zdravotních problémů ještě nezažil. Na Spartu je toho abnormálně hodně.“

Rada je známý náročnými tréninky, ale na ty se teď ani pořádně nedostane. Vždyť má k dispozici vždy jen deset, dvanáct hráčů do pole, takže tým musí i mezi zápasy improvizovat a tréninky jsou víc individuální.

Osmapadesátiletý trenér prošel mnoha kluby a dokonce i reprezentací. A tak může srovnávat. Je lékařská péče ve Spartě na adekvátní úrovni?

„Pracují tady doktoři z nemocnice Na Františku. Neznám je ještě dlouho, ale myslím, že jsou to odborníci. Roli může hrát všechno kolem, třeba i strava. Nechci hodnotit svoji fotbalovou kariéru, ale my jsme tolik zranění neměli. Třeba přetržených křížových vazů... I když možná je někdo přetržené měl, jen o tom nevěděl,“ přemítal Rada.

Nemyslí tím ovšem, že by současní hráči byli bolestínci: „Někdo je zkrátka ke zraněním náchylnější. Třeba Venca Kadlec měl chřipku a marodí od derby, ale není to tak, že by se nechtěl vrátit. Prostě ho nepustí organismus.“

Sparta se rozsáhlou marodkou zabývala už v prosinci, to ještě trenér Rada v klubu nepůsobil. Hodnotila tréninky, zatížení i regeneraci hráčů, zdravotní testy, vybavení a dokonce podloží tréninkového hřiště.

„Není možné říct, že by za to mohla jedna konkrétní příčina,“ uvedl tehdy generální ředitel Adam Kotalík pro ČTK. „Ale v každém zkoumaném segmentu jsme našli rezervy, které můžeme zlepšit. Takže od zimní přípravy začneme celou řadu věcí v této oblasti měnit a zdokonalovat.“