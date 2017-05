Potvrzeno. Sparta má kouče z Itálie, Stramaccioni už podepsal smlouvu

Sparta angažování 41letého kouče oficiálně potvrdila na svých internetových stránkách.

Stramaccioniho hráčskou kariéru časně ukončilo zranění kolena, a tak se dal na trénování.

V sezoně 2012/2013 vedl Inter Milán, kde vystřídal slavného Claudia Ranieriho a ročník zakončil na devátém místě. Vedení klubu vadilo, že tým skončil bez evropských pohárů a mladého kouče odvolalo.

Později působil také v Udinese (konec po jedné sezoně a 16. místě v italské lize) a Panathinaikosu Atény (první sezona 2. místo v řecké lize, ve druhé konec po protestech fanoušků).

Stramaccioniho největším úspěchem je triumf s juniorkou Interu Milán na prestižním turnaji hráčů do 19 let NextGen Series, kde v sezoně 2011/12 porazil ve finále Ajax. Tehdy patřil do týmu i český stoper Marek Kysela, nyní hájící barvy Jablonce.

Jak si Stramaccioni povede ve Spartě?

