Holenda sestřelil „oblíbenou“ Příbram. Pěkné góly, chválil se s úsměvem

Proč? Holenda dokázal v tuzemské lize dát dvě branky v jednom zápase dvakrát. A v obou případech jeho výkon odnesla právě Příbram. „V Plzni jsem dával docela parádní nůžky, jestli si dobře pamatujete. A dneska byly ty góly také docela pěkné,“ usmíval se jednatřicetiletý forvard.

Poprvé se prosadil hned na začátku, po přiťuknutí Jana Jurošky poslal balon z ostrého úhlu pod břevno hostující brány. Dukla pak ale polevila z tempa a Příbram první střelou na bránu vyrovnala - ve 36. minutě se z dálky trefil Jan Suchan.

Bylo to jediné období, kdy byl poslední tým tabulky poměrně nebezpečný, jinak dominovali domácí.

„Zápas jsme měli silně v otěžích. Samozřejmě nemůžete celou dobu tlačit, nejsme Real nebo Barcelona, abychom je přišpendlili k vápnu. V zápase máte vždy 15 až 20 minut, kdy si potřebujete trochu oddechnout. Příbram měla šance, ale naštěstí je nevyužila,“ vysvětloval Holenda.

Ten navíc po změně stran znovu vrátil náskok fotbalistům ve žlutých dresech. V 62. minutě dostal pěknou kolmici od Štěpána Koreše, udělal kličku brankáři Aleši Hruškovi a dal šestý gól v sezoně - překonal tak své maximum z ročníku 2004/05, kdy působil v Drnovicích.

„Konečně mě vepředu někdo pořádně našel, moje situace pak byla poměrně jednoduchá,“ popisoval momenty před druhou brankou Dukly v dobré náladě Holenda. „Znám Aleše (Hrušku, pozn.) a je to velký gólman, vystřelit na něj hned je poměrně dost těžké, takž jsem do toho šel s tím, že kličku udělám,“ dodal.

Dukla poté v klidu pohlídala těsný náskok a v závěru pojistila tři body z brejku - po přihrávce Daniela Tetoura uzavřel na 3:1 střídající Frederik Bilovský. Příbram to tak ve snaze o udržení bude mít hodně náročné. „Musím říct, že poslední dobou nehrála vůbec špatně,“ uznal kvality soupeře Holenda.

„Šli jsme do zápasu s tím, že oni nemají co ztratit a jediný, kdo může ztratit, jsme my.“

To se ale, jak už víme, nestalo - a Dukla se tak v tabulce vrátila do horní poloviny na osmou příčku. I díky tomu, že Holenda prožívá nejlepší sezonu v kariéře. „Je to jednoznačně kvalitou týmu. A mým vytížením,“ uzavřel útočník.