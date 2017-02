Sparťané za partyzány. A další adepti na fotbalový titul?

Plzeň

V zimě se o Plzni mluvilo paradoxně nejméně ze tří hlavních adeptů, ale právě ona je největším favoritem. Už jen díky jednobodovému náskoku na Slavii (a čtyřbodovému na Spartu) a zápasem na Bohemians k dobru. Jaro rozjede tým, který bude útočit na zlatý hattrick, v sobotu doma s poslední Příbramí.

„Máme výbornou výchozí pozici a chceme ji potvrdit,“ plánuje trenér Roman Pivarník. Plzeň se nepouštěla do zběsilých nákupů. „Věřím, že dokážeme být úspěšní i bez toho,“ říká Pivarník.

Bude zajímavé sledovat především zkušeného Rakušana Ivanschitze, který by měl být novým špílmachrem mužstva.

To v přípravě padlo až v generálce proti jihokorejskému Daejeonu 0:2. „Až na výsledek jsme to odehráli dobře,“ uvedl Pivarník, jehož tým tvrdě hrajícímu soupeři odpustil vyloučení a nechal ho dohrát v plném počtu hráčů.

„Přehodilo se pořadí zápasů, na generálku jsme měli těžšího soupeře, než jsme chtěli (měla to být Dacia Kišiněv),“ řekl Pivarník. „Prohrát jeden zápas v přípravě ale není špatné.“

Slavia

Slávisté už vědí, jaké je prohrát pod trenérem Jaroslavem Šilhavým. V přípravě, v níž si zaletěli i do Číny a výsledky kolísaly, nestačili na Osijek (1:2), ale stejně tak porazili třeba Krasnodar (2:1).

V každém případě půjde Slavia do jara sebevědomá a s univerzálem Janem Sýkorou, nejžádanějším hráčem zimy v Česku. A už 5. března vyzve druhý tým tabulky ve velkém šlágru vedoucí Plzeň!

„Tak kvalitní tým jsem ještě netrénoval. Když máte takové podmínky, bylo by alibistické říkat, že nechceme vyhrát titul,“ pravil Šilhavý. Generálku sehraje jeho tým v úterý s třetiligovým Vyšehradem, v sobotu už „naostro“ přijede Jihlava.

Sparta

V zimě neporažená, jen dva obdržené góly. Sparta vypadá, že je ve formě. Začíná dřív než konkurence: ve čtvrtek se rozjíždí vyřazovací část Evropské ligy v Rostově. V poslední přípravě remizovali sparťané s lídrem slovenské ligy Žilinou 1:1. „Měli jsme slušné pasáže, ale celkově ještě musíme trochu přidat,“ hodnotil trenér Tomáš Požár.

Spartě víc než o výsledek šlo o rozložení zátěže na více hráčů (nastoupilo jich 22) a vyzkoušení herních variant na Rostov. „Kdybychom se chtěli zaměřit na Žilinu, asi bychom se v některých situacích chovali jinak,“ přiznal Požár, kterému komplikovalo situaci, že Rostov se během zimy připravoval v totálním utajení. „Ale my jsme partyzáni a informací máme dost,“ usmál se.

Z posil se nejlépe jeví záložník Néstor, generálka moc nevyšla Konatému, který se vrátil do A-týmu po podzimu v juniorce: část fanoušků na něj pískala a bučela, část mu tleskala. „Nějaké reakce jsme očekávali. Věřím, že už je to za námi,“ uvedl Požár, který naznačil, že se do startu sezony asi nedoléčí Tomáš Rosický. „Zatím to nevypadá, že by byl na Rostov připravený.“