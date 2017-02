UEFA zavede nultá předkola a zvýhodní vyřazené z boje o Ligu mistrů

Změny v pohárech LIGA MISTRŮ

Základní skupina

-24 týmů nasazených přímo

-4 týmy z mistrovské části kvalifikace

-2 týmy z nemistrovské části kvalifikace Mistrovská část kvalifikace

4. předkolo

-2 týmy nasazeny přímo

-6 týmů ze 3. předkola

-vyřazení jdou do základní skupiny Evropské ligy 3. předkola

-2 týmy nasazeny přímo

-10 týmů ze 2. předkola

-vyřazení jdou do 4. předkola mistrovské části kvalifikace Evropské ligy 2. předkolo

-3 týmy nasazeny přímo

-17 týmů z 1. předkola

-vyřazení jdou do 3. předkola mistrovské části kvalifikace Evropské ligy 1. předkolo

-33 týmů nasazeno přímo

-1 tým z nultého předkola

-vyřazení jdou do 2. předkola mistrovské části kvalifikace Evropské ligy nulté předkolo

-4 týmy

-do 1. předkola postupuje jeden

-vyřazení jdou do 2. předkola mistrovské části kvalifikace Evropské ligy Nemistrovská část kvalifikace

4. předkolo

-žádný tým nasazený přímo

-4 týmy ze 3. předkola

-vyřazení jdou do základní skupiny Evropské ligy 3. předkolo

-5 týmů nasazených přímo

-3 týmy ze 2. předkola

-vyřazení jdou do základní skupiny Evropské ligy 2. předkolo

-6 týmů nasazených přímo

-vyřazení jdou do 3. předkola nemistrovské části Evropské ligy

-v nemistrovské části se jedná o první předkolo EVROPSKÁ LIGA

Základní skupina

-17 týmů nasazených přímo

-4 neúspěšné týmy ze 4. předkola mistrovské části kvalifikace Ligy mistrů

-6 neúspěšných týmů ze 4. i 3. předkola nemistrovské části kvalifikace Ligy mistrů

-8 týmů z mistrovské části kvalifikace

-13 týmů z nemistrovské části kvalifikace Mistrovská část kvalifikace

-hrají ji neúspěšné týmy z mistrovské části kvalifikace Ligy mistrů

-hraje se od 2. předkola do 4. předkola

-do Evropské ligy postupuje 8 týmů

-vyřazení v pohárech končí Nemistrovská část

-hrají ji týmy nasazené přímo do kvalifikace Evropské ligy a neúspěšné týmy ze 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů

-do Evropské ligy postupuje 13 týmů

-vyřazení v pohárech končí