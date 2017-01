Nový model odhalen: český mistr může za rok přímo do Ligy mistrů

UEFA schválila změny loni v létě s tím, že garantuje víc míst v Lize mistrů pro nejsilnější země. Podrobnosti chtěla zveřejnit do konce roku, ale zatím tak doteď neučinila.

S detaily však začala seznamovat národní svazy, kterým v minulých dnech rozeslala e-maily a dopisy. Jeden takový dostala v minulých dnech podle zjištění iDNES.cz také Fotbalová asociace ČR.

Vyplývá z něj, že v české lize se v příštím roce bude s největší pravděpodobností bojovat o přímý postup do Ligy mistrů. Má to však dvě podmínky:

Česko se do konce aktuální sezony udrží na 11. příčce pohárového koeficientu, který o nasazování rozhoduje.

Vítěz Ligy mistrů 2018 postoupí do dalšího ročníku soutěže ze své ligové soutěže.

Obojí je pravděpodobné. Jedenácté Česko má ve hře ještě Spartu, která může nahrát další body. Dvanácté Švýcarsko už nemá v pohárech žádného zástupce a za třinácté Nizozemsko by Alkmaar a Ajax musely v Evropské lize uhrát minimálně o deset výher víc než Sparta, což je nepravděpodobné.

Koeficient Aktuální žebříček 98,284 Španělsko

76,498 Německo

72,391 Anglie

69,998 Itálie

52,999 Francie

48,999 Portugalsko

48,732 Rusko

42,233 Ukrajina

38,400 Belgie

36,800 Turecko

32,975 Česko

32,075 Švýcarsko*

28,663 Nizozemsko

26,900 Řecko

25,350 Rakousko* *Země už v pohárech nemá zástupce

To, aby vítěz Ligy mistrů nepostoupil do dalšího ročníku ze své ligy, se stalo v posledních letech jen třikrát (Liverpool 2005, AC Milán 2007 a Chelsea 2012).

„Pro českou ligu by to jednoznačně znamenalo velký náboj,“ poznamenal ředitel českých profesionálních soutěží Tomáš Bárta. „Pokud se podívám na ty podmínky, tak varianta s postupem do Ligy mistrů je reálná, pravděpodobnost je veliká.“

Ta představa je lákavá - český šampion nasazený přímo do základní skupiny Ligy mistrů, aniž by musel do zrádné kvalifikace. Taková situace nastala naposledy v roce 2005. S velkou pravděpodobností nastane znovu za rok, takže by se v české lize hrálo o víc než 325 milionů korun, což je prémie za účast.

To není všechno. Česko navíc bude mít jisté místo v základní skupině Evropské ligy, a to pro vítěze domácího poháru (i kdyby kleslo na 12. příčku koeficientu). V evropské soutěži číslo dvě je prémie za účast sedmdesát milionů korun.

Změny v nasazování tedy na český fotbal nebudou mít tak drastické dopady, jak původně hrozilo. Jak přesně nový model, platný minimálně tři roky, vypadá, ukazuje podrobná tabulka pod článkem.

Přímý postup do Ligy mistrů bude nově mít garantováno jen deset nejlepších zemí, namísto současných dvanácti. Až na zmíněnou výjimku, pokud si obhájce trofeje zajistí místo v základní skupině z domácí soutěže - pak se dostane i na jedenáctou příčku.

Federace na jedenácté až patnácté pozici budou mít jistá dvě místa v kvalifikaci. Právě umístění do patnácté příčky by Česko mělo být schopné dlouhodobě udržet.

„Není otázka, jestli jsme s novým modelem spokojení. Musíme to brát jako realitu. Jestliže byl dřív postup do Ligy mistrů pro dvanáct nejlepších zemí a nově to bude pro deset, tak to znevýhodňuje menší asociace, jako jsme my. Ale nedá se nic dělat, UEFA v tomhle asi ustoupila nátlaku větších asociací,“ popisoval Bárta.

O to všechno se ovšem bude hrát až od sezony 2017/2018. Ale co letos?

Jede se ještě podle starého modelu. V ročníku 2017/2018 půjde český šampion do 3. předkola mistrovské části kvalifikace Ligy mistrů, stříbrný medailista do stejné fáze nemistrovské části, třetí tým a vítěz poháru do 3. předkola Evropské ligy a čtvrtý tým tabulky do 2. předkola Evropské ligy.

Jen kdyby si vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy zajistili účast v hlavní fázi Ligy mistrů ze své domácí soutěže, tak by přímo do základní skupiny postoupil i český mistr (nestačí jen vítěz Ligy mistrů jako v budoucnu, ale musí postoupit i vítěz Evropské ligy).

UEFA změnami ustoupila nejmocnějším fotbalový zemím, které dokonce hrozily založením vlastní elitní soutěže.

Pohárový koeficient se počítá za posledních pět let. Nyní se k sezonám 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 a 2015/2016 přičítá aktuální ročník.

Na konci sezony se tabulka uzavře a vznikne pořadí, které určí nasazování v pohárech pro ročník 2018/2019, a to už podle nových pravidel. To proto, aby bylo ve všech ligách jasné, o co se v sezoně 2017/2018 bude hrát (kam bude nasazen mistr, vítěz poháru,...).