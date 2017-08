Trpišovský před Boleslaví: Vypořádat se se ztrátami a navázat na Spartu

Ze stabilní obranné čtyřky mu vypadli hned dva klíčoví hráči. Ondřej Kúdela i Milan Kerbr vyfasovali ve vypjatém remízovém zápase se Spartou červené karty a mají tak stop na jedno utkání. „Budeme se muset vypořádat se ztrátami, ale věřím, že si bojovnost a nasazení z domácího zápasu se Spartou přeneseme i do dalšího utkání,“ řekl kouč Jindřich Trpišovský.

ON-LINE Mladá Boleslav vs. Liberec od 20 hodin

Všechny čtyři letošní body získali Liberečtí v domácím prostředí. Zlín udolali v přesilovce 1:0, se Spartou naopak ve dvojnásobném oslabení dokázali uválčit plichtu 1:1. Ve druhém kole v Olomouci však padli 1:2.

„Máme suverénně nejmladší tým v lize, což také znamená, že se dají očekávat určité výkyvy výkonnosti. Stačí se podívat třeba na srovnání zápasů v Olomouci a proti Spartě,“ podotýká Jindřich Trpišovský. „Všechny body jsme posbírali v domácím prostředí, což je i o určité psychice. S týmem na tom pracujeme. Výsledek se Spartou může být před Mladou Boleslaví vzpruhou.“

Pro čtrnáctou Boleslav to bude proti devátému Liberci čtvrtý pokus o premiérové vítězství v novém ligovém ročníku. Tým, který patří k širšímu okruhu favoritů ligy, padl doma s Olomoucí i Spartou a jediný letošní bod urval naposledy na hřišti Karviné.

Nájezdy fanoušků Do Mladé Boleslavi se houfně chystají příznivci libereckého klubu. Nahrává tomu pouze padesátikilometrová vzdálenost mezi oběma městy, Slovan navíc pro skalní fandy vypravuje speciální autobusy.



„Vstup do ligy se nám nepovedl, musíme na to zapomenout a konečně vyhrát a naplno zabodovat. To se nám povede, když se vyvarujeme individuálních chyb v defenzivě, které naše dosavadní úsilí znehodnocovaly,“ řekl generální sportovní manažer boleslavského klubu Dušan Uhrin.

Liberci se v Boleslavi dlouhodobě daří. Ze 13 zápasů tam prohrál jen pětkrát, zato šestkrát zvítězil. Ve vzájemných zápasech obou nedalekých rivalů tradičně padá hodně branek. Liberec dokázal na hřišti Středočechů celkem třikrát nastřílet čtyři góly, čtyřikrát od nich stejnou nálož naopak dostal. V zápasech Liberce s Boleslaví padá průměrně 3,69 gólu.

Bohatou gólovou nadílku ilustrují i poslední výsledky. Před rokem Liberec prohrál v Boleslavi po hattricku Chramosty 0:3, zatímco na jaře ji doma smetl 4:0. V předchozí sezoně Slovan uhrál venku remízu 2:2 a doma triumfoval 4:2.