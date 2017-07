Kouč Jihlavy s osekáváním kádru vyčkává: Chceme, aby se hráči ukázali

Ideální možnost zajmout nového kouče budou mít jihlavští fotbalisté ve středu, kdy je čeká turnaj o Perleťový pohár v Žirovnici. „Na něm během čtyř hodin sehrajeme dva zápasy,“ připomíná sportovní manažer jihlavského klubu Josef Jinoch.

Na 84. ročníku nejstaršího fotbalového turnaje v České republice se nejprve Jihlava od 13 hodin utká s Prešovem, od 16.30 pak s Duklou Praha. „Pravděpodobně, pokud se nic dalšího nestane, postavíme dvě rozdílné jedenáctky. A chceme, aby každý hráč měl vytížení po celý zápas,“ plánuje Kopecký.

Ten v sobotu nemohl vidět dva lehce zraněné hráče, kapitána Lukáše Vaculíka (lýtko) a testovaného Michala Pecháčka (kloub u palce). „Pecháček dostal tři dny klid, pak uvidíme,“ říká Jinoch.

Jde přitom o zranění, které se s 21letým fotbalistou táhne už delší dobu. Proto ho v případě, že trenéry zaujme, čeká před podpisem smlouvy důkladná lékařská prohlídka. „Ta ukáže, v jaké je to fázi. Bylo by dobré, kdyby ho to nebrzdilo v další kariéře,“ doufá Jinoch.