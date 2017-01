Nepolevíme, přitlačíme. A posílení Teplic? Konzultace až v Emirátech

„Na posílení pracuje na dálku, protože v Emirátech ještě ukončuje svoje angažmá. Přiletí zhruba v polovině ledna,“ uvedl ředitel teplického klubu Petr Hynek na úterním startu zimního drilu.

Dovalil, úspěšný trenér mládežnických reprezentací a naposledy kouč národního celku Spojených arabských emirátů do 20 let, tak už odsouhlasil nákup univerzála na pravý kraj hřiště Aloise Hyčky z Brna i test dvou stoperů. Zatím se hlásil první z nich, 27letý Ivan Ostojič ze Srbska. Naposledy působil ve slovenské Myjavě, která se však z tamní elitní soutěže odhlásila.

„Viděli jsme ho, ale úplně detailně Ostojiče neznáme. Rozhodneme do čtrnácti dnů,“ uvedl trenér Daniel Šmejkal; první test Teplice čeká v sobotu od 11 hodin v Litvínově proti třetiligovému Litoměřicku.

V zimě by skláři rádi zesílili o dva tři muže. Kromě stopera shánějí ofenzivní hráče. „Uvažujeme o křídle, případně o útočníkovi,“ informoval Hynek. „Možná se někdo připojí až v průběhu přípravy. Není to tak, že bychom urgentně někoho potřebovali. Kdybychom nikoho nepřivedli, nebude to tragédie.“

Teplice počítají tři odchody. Stoper Michael Lüftner posílil Slavii. A sešívaní prodali do Ostravy údajně za 5 milionů korun záložníka Roberta Hrubého, který na podzim hostoval v Teplicích. „O Hrubého jsme měli zájem, ale Slavia žádala hodně peněz, my tuhle částku za Roberta dát nechtěli,“ doznal ředitel Hynek.

Třetí, kdo je pryč? Patrik Dressler trénuje v Karviné, kde by měl hostovat s opcí na přestup. Naopak z hostování se minimálně na část zimní přípravy vrací Marek Strada ze Sokolova a Daniel Richter z Varnsdorfu, kteří v podzimní části pravidelně hráli 2. ligu.

Do zimní přípravy ligového áčka Teplic se zapojí i trojice talentovaných mladíků z dorostu a juniorky Jakub Kokeš, Patrik Žitný a Vojtěch Šilhan. Do konce týdne se budou Teplice připravovat v domácích podmínkách, v neděli odcestují na první soustředění do Písku, potom budou 14 dnů doma, než odletí na další soustředění na Kypr.

Dál se zlepšovat, krédo kouče Daniela Šmejkala pro letošní zimní přípravu. Skláři jsou šestí. „Chceme se rozvíjet směrem dopředu i dozadu, zlepšovat se. Žádná uvolněná příprava po dobrém podzimu to nebude, naopak právě proto malinko přitlačíme. Čeká nás těžká práce, vážíme si toho, kde jsme. A bude obrovsky těžké obhájit tyto pozice. Ale těšíme se na to a doufáme, že se to povede,“ věří Šmejkal.