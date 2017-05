Vyhrát a doufat. Fotbalisté Teplic vyhlížejí ligový superfiniš

„Nemáme to ve svých rukách, ale jsem rád, že se tyhle věci odehrají v posledním kole. Bude to svátek pro trenéry, hráče i diváky,“ těší se teplický kouč Daniel Šmejkal.

Jeho tým zaostává za čtvrtou Mladou Boleslaví o bod, ale má s ní horší vzájemnou bilanci. Takže v sobotu musí doma porazit Duklu a zároveň doufat, že rival nezvítězí v Liberci. Pak může stříkat šampus. „Liberec je nepříjemný,“ myslí si teplický defenzivní talent Alex Král, že Boleslav čeká velká fuška. „Je v našich silách to zvládnout, i když ani nás nečeká nic lehkého.“

Formu mají oba soupeři, ani Mladá Boleslav před posledním kolem nepropadá skepsi. „Je dobré, že Teplice nevyhrály. Pořád to máme ve svých rukách,“ oddechl si boleslavský trenér Martin Svědík po domácí porážce 1:2 s lídrem Slavií.

V sobotu nepůjde jen o rozlučku se sezonou, ale i s teplickou ikonou Štěpánem Vachouškem, který sekne s profesionální kariérou.

Nováček Král: Vachouškův konec mě mrzí Tenhle dárek k narozeninám si bude pamatovat do konce života. Alex Král, teplický fotbalový talent, den po svých devatenáctinách dostal premiérový start v základní ligové sestavě. „Jsem hrozně rád, že jsem poprvé okusil plnou minutáž,“ pochvaloval si po remíze v Jablonci. O debut nešlo, na minutu naskočil už v Hradci Králové. Mládežnický reprezentant s kadeřavou kšticí a la Brazilec David Luiz zastoupil vykartovaného Vondráška na pravé obraně. Přitom v únoru na Stínadla přišel ze Slavie s vizitkou stopera a defenzivního záložníka. „Pravý bek je pro mě nový post, ale čím víc jich vyzkouším, tím líp pro mě.“ Tahoun Admir Ljevakovič zelenáče chválil: „Alex to odehrál zkušeně.“ V klubové televizi přiznal lehkou nervozitu. „Hlavně co se týká rozehrávky. Postupem času jsem se do toho dostal,“ cítil. „Zápas byl doslova válka, bod bereme.“ Novic Král a loučící se veterán Vachoušek, to bylo symbolické střídání generací: „Jsem strašně rád, že jsem s ním měl vůbec šanci trénovat. Jeho radami jsem se řídil. Mrzí mě, že odchází pro mě tak brzo, že jsem ho nezažil víc.“

„Musíme se dobře připravit, abychom Vachymu rozlučku udělali fakt dobrou. Jeho konec bude smutný, ale pozitivní bude, když se dostaneme do Evropy,“ přeje si záložník Admir Ljevakovič, aby teplická obroda dostala pohárový punc. „Všechno nahrává tomu, aby diváci přišli v ještě větším počtu.“

I sám Vachoušek si vysnil konec v hollywoodském stylu: „Věřím, že porazíme Duklu, že nám Liberec pomůže a že se budu loučit poháry. Za tenhle ročník si to zasloužíme.“ V Jablonci naskočil do teplické základní sestavy poprvé od srpna. „Prvních patnáct minut jsem foukal, pak už to bylo lepší.“

Změn bylo habaděj, protože se vykartovali Krob, Vondrášek, Kučera a marodí Hora. Navíc ani Ljevakovič ještě nebyl úplně fit.

„Trenéři nepočítali, že nastoupím, moje pata vypadala špatně. Ale zatím to šlo a věřím, že na Duklu to bude ještě lepší,“ nechce Ljevakovič vynechat zápas sezony. „V Jablonci jsme sehráli dobré utkání na to, že jsme byli hodně oslabení.“

Ljevakovič mohl partii rozhodnout, jeho tečovanou střelu jablonecký gólman Hrubý vyrazil nohou do tyče a míč mu pak na brankové čáře spadl do náruče. „Už jsem chtěl vyndat červený nos, kterým slavím góly, ale příště musí nejdřív spadnout, až pak se můžu radovat,“ vyčítal si. „Ve druhém poločase jsme už špatně řešili přechodovou fázi, ztráceli jsme lehké míče, Grigar nás v bráně podržel.“

Teplicím paradoxně na jablonecké Střelnici skončila střelecká velesérie patnácti zápasů, v nichž pokaždé alespoň jednou skórovaly. „Utkání bylo hodně taktické, nám se nepodařilo dát branku. Měli jsme dvě šance, domácí také, a i když byli silnější na míči, je remíza zasloužená,“ shrnul kouč Šmejkal.

Na vyvrcholení celoročního maratonu se těší, evropské poháry Teplicím chybějí už bezmála osm let. „Poslední kolo bude rozhodně zajímavé. Je o co hrát a takové dramatické zápasy si přejí hráči i trenéři. Dukla je vynikající soupeř, zápas bude absolutně otevřený. Věřím, že přijde hodně lidí a pomůžou nám to zvládnout,“ vybízí kouč.