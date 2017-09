Až v oslabení Teplice hrozily, venkovní výhru dál nemají

„Chtěli jsme navázat na poslední výkony, přiblížit se vršku tabulky, kam si myslím, že patříme. Bohužel se to nepovedlo, ale je stále začátek sezony a budeme bojovat dál,“ burcoval v klubové televizi teplický útočník David Vaněček.

Právě on mohl po přestávce sobotní partie ve dvou tutovkách vyrovnat, střely mu docela i sedly. „Jenže halfvolej letěl dvacet centimetrů nad bránu, rána z voleje deset centimetrů vedle tyče,“ štvalo ho.

Podstatné z pohledu Teplic se odehrálo už v první půli. Po půlhodině hry dostal míč do běhu mezi stopery navrátilec z Jablonce Mehanovič a se štěstím prostřelil z hrany vápna Grigara. Další zlínský navrátilec, Vukadinovič ze Sparty, pláchnul jen minutu před přestávkou Šušnjarovi, který ho zkosil těsně před vápnem. Červená karta!

„Prvnímu gólu předcházela chybná rozehrávka ve středu pole,“ litoval trenér Daniel Šmejkal. A o kiksech, tentokrát Šušnjarových, mluvil i kapitán Admir Ljevakovič: „Je si sám vědomý, že udělal takové věci. Ne jednu hrubou chybu, ale dvě. Nevím, co měl Aleks v hlavě. Pořád mluvíme o tom, že musíme hrát v obraně na tuty bezpečně. Ale je to fotbal, stává se to.“

Po vyloučení Srboaustralana kouč Šmejkal na stopera stáhnul právě Ljevakoviče a k němu poslal střídajícího Jeřábka, z obrany do zálohy se vysunul Král. „My s Jeřabem jsme měli vzadu výsledek držet, Král se ve středu hřiště tlačil do soubojů, odběhal to,“ podotkl Ljevakovič. „A v deseti jsme byli nebezpečnější. Už jsme neměli co ztratit a každý z nás se vydal na maximum. Takhle do vápna jsme měli hrát už v první půli.“

Výhru účastníka Evropské ligy podtrhl střelou z hrany vápna 8 minut před koncem Traoré. Teplicím scházel nemocný Trubač, naskočil Urma. V pátek od 18 hodin skláři hostí Bohemians.