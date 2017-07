Teplice mají nově šelmu na dresu. A venku zmodrají

„Jestli můžu mluvit za všechny, nové dresy se nám líbí,“ mrknul obránce Tomáš Vondrášek na žlutomodrý trikot během sobotního slavnostního otevření nového fanshopu, kde měl spolu s dalšími oporami Fillem, Ljevakovičem, Grigarem a Krobem autogramiádu.

Podle tiskového mluvčího klubu a marketingového manažera Martina Kovaříka vychází design úborů ze základní kolekce Pumy.

„Nejsou nám stavěné na míru. Ale zajímavostí je, že po x letech měníme barvu venkovní sady. Z bílé varianty přecházíme do celomodré se žlutými prvky.“

Puma vybaví fotbalové skláře i dalšími proprietami, zásadní změnou pro tým jsou nové míče. V pondělí s nimi budou poprvé trénovat. „Začátky balonů Umbro nebyly ideální, ale časem se zdokonalily a nemohli jsme si stěžovat. Teď je před námi nová výzva, nové míče, doufám, že i víc gólů,“ usmívá se Vondrášek. „Asi to bude trošičku něco jiného, ale v dnešní době jsou balony vesměs podobné. Uvidíme, co na to řekne brankář Grigar, jak před ním budou plavat.“

Facelift do šelmího loga podstoupilo ligové áčko a juniorka, v mládeži bude Umbro fungovat ještě čtyři roky, během kterých se jednotlivé celky postupně převybaví.

Jen kopačky nové značky nejsou pro fotbalisty ligového mužstva povinné. „Hráči mají totiž individuální smlouvy, nenařizujeme jim, v jakých botách hrát. Funguje to tak zhruba posledních osm let,“ informoval mluvčí Kovařík.

Teplice mají po návratu do 1. ligy, tedy od roku 1996, třetího dodavatele sportovního oblečení. Před Umbrem je vybavovala Alea.

Nová kolekce je už k mání na Stínadlech v čerstvě vybudovaném fanshopu, kde se dá koupit i žlutomodrý bryndák nebo dupačky.

„Chtěli jsme kamenný fanshop velký, jak je tomu zvykem asi ne v Česku, ale hlavně na západních stadionech,“ pyšní se Kovařík. „Výši tržeb bych nepouštěl do světa, ale mohly by stoupnout i vzhledem k tomu, že se vedle nás na ploše bývalého zimního stadionu chystá obchodní centrum.“

Ve fanshopu se prodávají i permanentky na novou sezonu v cenách od 50 korun pro děti po dva tisíce za celosezonní tiket Gold.