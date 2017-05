11 ofsajdů, 0 gólů. Ale utkání muselo diváky bavit, řekl kouč Slovácka

Bojovnost a snaha utkání zvládnout fotbalistům Slovácka rozhodně nešly upřít. Ale těch chyb! Dokonale to ilustruje množství odpískaných ofsajdů. Rozhodčí v nich jedenáctkrát nachytali domácí hráče, soupeře z Liberce naopak ani jednou.

„Bylo to i naším způsobem hry. Známe šikovné slovácké záložníky, proto jsme hráli hodně vysoko. Jejich křídla byla navíc dost netrpělivá, sám jsem viděl, že některé ofsajdy byly o tři čtyři metry,“ uvedl liberecký trenér Jindřich Trpišovský.

„Nedokážu to z mojí pozice posoudit, ale nebyl to první zápas, kdy jsme měli s ofsajdy obrovské problémy,“ zmínil slovácký kouč Stanislav Levý třeba deset postavení mimo hru svých hráčů v předchozím domácím utkání s Karvinou. „Je až zarážející, jak ty situace řešíme. Je to otázka správného načasování náběhu i přihrávky, rozhoduje fotbalová inteligence i vyspělost.“

A Slovácko vinou karetních trestů i zdravotních problémů nastoupilo s řadou hráčů, kteří ve velkém fotbale teprve začínají. V sestavě bylo hned šest fotbalistů do 21 let, třeba obrana měla věkový průměr necelých 22 let. „Naše personální situace teď byla trošku vypjatá,“ připomněl Levý.

Zápas výrazně ovlivnila rychlá liberecká branka, kterou nedůsledná slovácká obrana inkasovala už na konci druhé minuty. „Postupně jsme se do zápasu dostali, vytvořili jsme si místy i tlak, opět jsme měli spoustu gólových šancí, ale buď jsme je neproměnili, nebo jsme zkazili předfinální část,“ povzdechl si trenér Levý.

Útočník Francis Kone jednou dokonce trefil tyč a měl i spoustu dalších obrovských příležitostí, své první jarní branky se ale nedočkal. Gólem měly skončit i šance Navrátila nebo Tetteha.

Velké možnosti ale měli i hosté, aktivní byl především Ševčík, Potočný trefil tyč a Baroš z penalty dloubákem překopl bránu. „Ten zápas nepochopitelně skončil jen 0:1, slušelo by mu čtyři a více branek,“ glosoval dění na hřišti liberecký kouč Trpišovský.

„Utkání muselo diváky bavit. Jen mě mrzí, že to, co jsme do něj investovali, nepřineslo bod,“ povzdechl si slovácký trenér Levý. „Ale vzhledem k tomu, jak bylo mužstvo poskládané, si nezaslouží kritiku. Naopak musím ocenit, jak hráči bojovali.“

Slovácko je v tabulce dvanácté především vinou toho, že ze čtrnácti domácích zápasů vyhrálo jen tři. Bilanci může ještě vylepšit v sobotním závěrečném duelu, to ale přijede silná Sparta.