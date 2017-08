Doma a venku, to je vždy jiná Karviná. Roli hraje i psychika, míní Weber

Karvinští sice v tomto ligovém ročníku hráli na půdě soupeře jediné utkání, v Praze podlehli Bohemians 1905 1:2, jenže bídné venkovní výkony se s nimi táhnou od minulé sezony.

„Ty rozdíly nás provázely už minulý rok,“ potvrdil karvinský záložník Jan Šisler. „A teď v tom utkání na Bohemce tomu také tak bylo. Ale proč, to nevím.“

Karvinští fotbalisté se převážně shodují, že k lepším domácím zápasům jim pomáhají fanoušci.

ON-LINE Zlín vs. Karviná od 17 hodin

„Ti nám vlévají krev do žil,“ prohlásil Šisler. „V Karviné nás fandové jakoby více dostali do hry,“ dodal obránce Jan Moravec. „Venku to pořád není ono, ale my se do toho určitě dostaneme i tam.“

Prostředí má dopad na rozdílné výkony i podle trenéra Jozefa Webera. „Nejen my, ale například i Bohemka hraje jinak doma a venku. Hráče dopředu žene podpora diváků. To však v žádném případě neomlouvá náš výkon na Bohemce,“ podotkl.

„Zřejmě tam pracuje i nějaké podvědomí, psychika. Pokud se ale naučíme hrát venku odvážněji, jen nám to prospěje. Ono se to ale jednoduše mluví, ale na hřišti hůře praktikuje.“

Weber připomněl, že už na jaře, když doma podali velmi dobrý výkon, na cizím hřišti ho nedokázali potvrdit. „Všem nám je jasné, že na hře venku musíme zapracovat, abychom i tam začali bodovat,“ řekl Šisler.

Další příležitost ukázat se na cizí půdě mají Karvinští v sobotu, kdy ve čtvrtém kole první ligy hrají od 17.00 ve Zlíně.

„Čeká nás účastník evropských pohárů, takže je to pro nás velká motivace,“ uvedl Jozef Weber. „Zlín je ohromně silný, už to není ten soupeř, jakého jsme kdysi potkávali ve druhé lize.“

Karvinské v tomto týdnu posílil levý obránce a záložník Bojan Letič, ale zřejmě nenastoupí. „Má tréninkový výpadek,“ uvedl kouč. „Přišel hlavně jako příslib do budoucna.“

Karvinští z dosavadních tří kol mají čtyři body. „Je to přesně jako loni,“ připomněl Jan Šisler. „Můžeme s tím být celkem spokojeni, i když s Mladou Boleslaví (1:1), která nebyla v ideální pozici, jsme minule měli získat víc.“