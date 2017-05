Krkolomná záchrana. Hlava zkrátka občas udělá své, říká jihlavský šéf

Úleva. To bylo zřejmě to klíčové slovo, které v sobotu večer znělo na stadionu v Jiráskově ulici v Jihlavě nejčastěji. Zatímco hostující Příbram po remíze 1:1 definitivně zahučela do druhé ligy, domácí fotbalisté - i díky porážce Hradce Králové 2:3 na Spartě - mohli oslavovat. První liga je kolo před koncem soutěže zachráněna.

„Zaplať pánbůh, že se nám to povedlo,“ oddechl si majitel FC Vysočina František Vaculík. „Jenže já mám tu blbou vlastnost, že ještě hodnotím, jestli něco nemělo být jinak. A musím říct, že výkon jsem dnes očekával jiný,“ připustil. „Nervozita ale udělala své.“

Jihlavu zachránil. Bude Jinoch i pokračovat dál? Pustil se do mise, která se zdála sebevražedná. A navzdory všem v ní dokázal uspět. Když Josef Jinoch po 23. kole přebíral po Michalu Bílkovi áčko jihlavských fotbalistů, Vysočina na patnácté příčce se 17 body ztrácela na nesestupové místo čtyři body. A navíc ji čekal domácí duel se Spartou Praha... „Po zápase na Bohemce jsme byli už skoro mrtví,“ připouští jihlavský kapitán Lukáš Vaculík. „Jenže pak jsme se neuvěřitelně zvedli. I díky souhře náhod. Nikdo nepočítal s tím, že porazíme Spartu. To nás nastartovalo.“ Jihlava dokázala takřka nemožné. Přestože ji mnozí už odepsali, v šesti zápasech pod Jinochem, jenž v minulosti v Jihlavě dlouhé roky působil jako sportovní manažer, získala hned deset bodů. A v sobotu si zajistila záchranu. „Jsem z toho šťastnej. Kvůli lidem v klubu, kteří mi dali důvěru a věřili, že se udržíme. A povedlo se,“ pochvaloval si Jinoch. „Poděkovat chci lidem, kteří se mnou spolupracovali. Michalu Kadlecovi, Petru Čuhelovi a všem, kteří věřili.“ Teď se nabízí otázka, co dál. „Příští týden končí smlouva mně i realizačnímu týmu,“ prozradil Jinoch. „Není to tak, že něco automaticky pokračuje,“ upozornil majitel klubu František Vaculík. „Tohle je pro mě věc s velkým otazníkem.“

Sami jihlavští fotbalisté uznali, že se v klíčovém utkání sezony strachovali o výsledek. „Dostali jsme se do vedení, což jsme chtěli,“ pochvaloval si úvodní trefu ze sedmé minuty kapitán Lukáš Vaculík. „Ale potom jsme zalezli a nervozita na nás byla znát až moc. Vůbec jsme nehráli to, co jsme chtěli,“ podotkl.

„Fotbal, který jsme předvedli, nebyl pro oko fanouška nic moc. I táta mi říkal, že to bylo hrozné,“ připustil autor jihlavské trefy Petr Hronek. „V situaci, ve které jsme byli, jsme se asi báli. Příbram nás tlačila, ale vyloženou šanci naštěstí neměla.“

Vyrovnávací gól padl v 87. minutě, kdy si „vlastence“ dal nejmladší jihlavský hráč David Štěpánek. Remíza však nakonec FC Vysočina stačila - jeho nejbližší pronásledovatel z Hradce Králové totiž po prohře na Spartě ztratil všechny tři body.

„Před zápasem jsme věděli, že za určitých okolností nám stačí i remíza. A když jsme v poločase viděli, že Sparta vede 2:0, předpokládali jsme, že tomu tak bude,“ prozradil Lukáš Vaculík. „Ale na bod jsme nehráli. Zalezli jsme úplně nepochopitelně. Je těžké vysvětlovat proč...“ tvrdil. „Příbram vsadila všechno vabank, dobře se pohybovala a nám to opravdu nefungovalo.“

Poslední domácí zápas letošního ročníku tak byl pro fanoušky FC Vysočina podobně nahořklý jako celá sezona. Ta se do prvoligové historie jihlavského klubu zřejmě zapíše jako nejméně úspěšná.

Kolo před koncem má totiž Jihlava na kontě hubených 27 bodů - ještě o dva méně, než když v sezoně 2005/06 elitní soutěž po ročním působení opustila. Teoreticky jsou sice ve hře ještě další tři body, jenže v posledním kole hrají svěřenci kouče Josefa Jinocha v Plzni, která ještě bude na dálku bojovat se Slavií o mistrovský titul.

„Letošní sezona byla hrozně těžká. Ale zavinili jsme si to sami špatnými zápasy na podzim,“ konstatoval kapitán Vaculík. „Začalo to ve čtvrtém kole proti Hradci Králové, kde jsme měli vyhrát. A pak to jen pokračovalo. Celkově jsme měli sesbírat na podzim o pět, šest bodů víc. A jaro by nebylo tak hektické.“

Hned dvakrát Jihlava zkoušela měnit hlavního trenéra: nejprve Michala Hippa po úvodních šesti zápasech bez výhry nahradil Michal Bílek, kterého zase sedm kol před koncem vystřídal Jinoch.

„Na začátku sezony jsem byl přesvědčen, že máme - co se týká jedinců a hráčů - nejsilnější mužstvo, které jsme tady kdy měli,“ pokrčil rameny František Vaculík. „Ale fotbal je týmový sport, ve kterém rozhodují maličkosti. A hlava zkrátka občas udělá své...“