Fotbalisté Hradce zahájili přípravu. Jaro nebude jednoduché, ví kouč

Úspěch v samotné soutěži to samozřejmě stoprocentně nezaručí, ale jako předpoklad je to důležité. Zvlášť při vzpomínce na loňskou zimu, kdy se se zdravotními problémy potýkalo hned několik hráčů a ti nakonec byli rádi, že úvod tehdy druholigového jara stihli.

„Snad to proti loňsku bude lepší, zatím to tak vypadá,“ doufal trenér Bohuslav Pilný po úterním dopoledním tréninku, kterým se tým ostře pustil do zimní přípravy. Hned odpoledne na něj čekal druhý.

Zdraví a schopní naplno trénovat vám tedy nastoupili všichni?

Snad jen Roman Polom tam měl trochu nějaký problém, ale ostatní jsou v pořádku. Kéž by to tak vydrželo!

Hradec v zimě Tým se připravuje na jaro poté, co v patnácti podzimních zápasech získal 16 bodů a má k dobru tři body na první sestupovou příčku.

Kádr se začal včera připravovat v téměř nezměněném složení, jediným novým hráčem zatím je Tomáš Jirsák, který se vrací po ukončení angažmá v Kazachstánu.

K týmu se dále připojili tři hráči vracející se z hostování (Súkenník, Bederka, Shejbal) a dorostenec Šípek.

S přípravou v Hradci měl začít také kamerunský obránce Olivier Mbaissidara Mbaizo, ale zatím nemá potřebná víza.

Podzim nedohrál Filip Zorvan, hned po jeho skončení šel na plánovaný lékařský zákrok Libor Žondra. Jak na tom jsou oni?

Oba trénovali, jsou stoprocentně v pořádku. Kdyby se přece jen něco objevilo, trénink bychom tomu přizpůsobili.

Po několika mírných zimách to letos vypadá na opravdu zimní přípravu. Může to vaše plány nějak narušit?

Neřekl bych. Nová umělka na malšovickém stadionu je výborná, můžeme se spolehnout, že bude vždycky dobře připravená. Jen kdyby byly nějaké opravdu velké mrazy, tak bychom třeba nad nějakou změnou uvažovali, ale jinak ne. Aspoň nás to letos zocelí.

Přípravu jste zahájili už v pondělí, kdy jste absolvovali fyzické testy. Co vám ukázaly?

Výsledky máme obdržet v nejbližších hodinách. Tyhle na začátku bývají spíše orientační, abychom věděli, jakou zátěž hráči mohou mít. Důležitější budou ty na konci ledna, které ukážou, jak jsou připravení.

Tým před prvním tréninkem vítalo vedení klubu, novým hráčem byl jen Tomáš Jirsák, což není moc...

Já bych to tak neřekl. Vracejí se nám z hostování Súkenník, Bederka a Shejbal, kteří s námi půl roku nebyli, trénuje s námi dorostenec Šípek. Úplně stejné obsazení naší kabiny jako na podzim tedy není. Navíc pravděpodobně někteří hráči minimálně na zkoušku ještě přijdou.

Jaké máte informace o kamerunském stoperovi, který by měl být prvním z nich?

Že by měl za pár dnů přijet, tak uvidíme. Pro nás to v tuto chvíli znamená, že tu ještě není. Ale tím, že zatím nemůže přijet, nenapáchal žádné škody.

Když jste začínali předešlou zimní přípravu na prvoligové jaro, byla vaše výchozí situace téměř bezvýchodná. Jak hodnotíte tu letošní?

Je pochopitelně lepší, na druhé straně jsme si řekli, že je potřeba od začátku tvrdě pracovat a pak to přenést na hřiště. Jaro jednoduché vůbec nebude.

První zápas sehrajete už v sobotu, kdo z hráčů se na něj může těšit?

Prakticky všichni, budeme hrát na dvě jedenáctky. A vidět budeme chtít hlavně ty, kteří tady na podzim nebyli.