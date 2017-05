Na fotbalovou ligu za korunu. Hradec touží po podpoře fanoušků

Za korunu bude k vidění utkání se Slováckem, v němž Hradec, pokud chce reálně pomýšlet na záchranu, potřebuje vyhrát. „Podporu fanoušků potřebujeme jako sůl,“ uvedl Karel Havlíček, od počátku tohoto týdne nový hlavní trenér hradeckého mužstva, který na tomto postu vystřídal odvolanou dvojici Milan Frimmel a Bohuslav Pilný.

Hradecký tým se na příznivou atmosféru v domácích zápasech hlavně na jaře nemůže příliš spoléhat. S tím korespondují i výsledky, kterých na malšovickém stadionu dosáhl: po podzimním návratu z mladoboleslavského azylu tam totiž ani jednou nevyhrál a získal jen dva body za dvě remízy. Navíc na jaře zde nevstřelil ani jediný gól.

Před sobotním zápasem se Slováckem mu i proto patří předposlední, sestupová příčka v tabulce. Pokud na ní nechce být i po závěrečném kole, potřebuje zítra letos poprvé v Hradci vyhrát. „Dobře si uvědomuji, o co hrajeme. To nás možná bude i svazovat. Ale do této situace jsme se dostali sami a sami se z toho musíme vylízat. Byl bych hrozně rád, kdyby nás přišlo podpořit co nejvíce diváků,“ řekl Havlíček.

Špatné domácí výsledky se na počtu diváků v hledišti malšovického stadionu výrazně odrazily, návštěvy se pohybují kolem dvou tisíc lidí. Navíc kotel, který se většinou staral o atmosféru v hledišti, domácí zápasy hradeckého mužstva kvůli sporům s vedením klubu bojkotuje.