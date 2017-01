Obránce z Kamerunu do Hradce Králové nedorazil, čeká doma na vízum

Po pondělních testech v Praze se fotbalisté Hradce Králové, jeho potencionálně noví spoluhráči, v úterý rozběhnou k zimní přípravě na jarní odvety domácí nejvyšší soutěže, Afričan však bude chybět. „Jsou problémy s jeho vízem, které zatím nemá,“ potvrdil sportovní manažer hradeckého klubu Pavel Krmaš.

Podle jeho slov se na tom pracuje a teprve devatenáctiletý stoper by měl do Evropy co nejdříve dorazit. „Máme o něm příznivé reference, ale chceme ho samozřejmě nejdříve vidět,“ poznamenal manažer.

Střední obránce je post, o kterém Hradec už před zimou vyhlásil, že bude shánět posilu. Tu už získal pro střed zálohy tím, že se dohodl s Tomášem Jirsákem, který se do Hradce vrací po dlouhých dvanácti letech, z nichž téměř deset strávil v zahraničí.

V dohledné době by pak měl kádr posílit ještě jeden fotbalista, jeho jméno ale klub zatím tají. „Jednání finišují, ale zatím neprozradíme, o koho se jedná,“ uvedl Krmaš.

Hradecký tým se sešel poprvé v roce 2017 a hned se vydal do Prahy na fyzické testy. Vedle hráčů, kteří za Hradec hráli na podzim, a vracejícího se Jirsáka se bude příprava týkat také tří borců, kteří se vracejí z hostování v jiných klubech. Jde o Igora Súkenníka, jenž působil v Liberci, Jiřího Bederku, který byl v Českých Budějovicích, a Jana Shejbala, který se vrací ze Slovenska. K nim se přidá Jakub Šípek z dorostu.

A aby byl personální výčet na startu letošního roku úplný, je třeba přidat ještě jednu věc, byť s pohybem v kádru nemá nic společného. S klubem se totiž dohodl na prodloužení smlouvy stoper Jakub Chleboun, podle té nové by měl hradecký dres oblékat minimálně do konce příští sezony.

Po testech v Praze se hradečtí fotbalisté pustí do ostrého tréninku. Celý týden na ně čeká dvoufázová příprava, při níž budou nejvíc využívat nový umělý povrch na rekonstruovaném tréninkovém hřišti v areálu Malšovického stadionu. Na jeho konci pak vstup do základní skupiny zimní Tipsport ligy, jejíž zápasy sehraje na pražském Vyšehradě. Tím prvním bude sobotní duel s Bohemians 1905, dále na Hradec čekají zápasy s Příbramí a s Táborskem.

V rámci zimní přípravy Hradečtí vyrazí v únoru do Chorvatského Umagu. „Do odjezdu na toto soustředění kádr uzavřeme, bude mít dvacet hráčů a dva gólmany,“ uvedl trenér Bohuslav Pilný.