Hradci se doma dál nedaří, gól nedal ani v souboji s Libercem

Kerbr: Záchrana? Věřím, že by to mělo klapnout Ještě to není úplně stoprocentní, ale fotbalový Liberec se už zřejmě nemusí strachovat o záchranu v první lize. Ve 25. kole dokázal v souboji dvou ohrožených týmů zvítězit 1:0 v Hradci Králové a na sestupové příčky už má osmibodový náskok. „Teď už máme 29 bodů a věřím, že by to mělo klapnout. Do konce sezony bychom ještě snad něco v pěti zápasech mohli nasbírat,“ řekl záložník Milan Kerbr. „Dokud to nebude černé na bílém, že jsme zachránění, nemůžeme si být jistí. Ale určitý větší klid už v hlavách máme a myslím, že to na naší hře bude znát.“ Právě Kerbr byl v Hradci autorem jediného libereckého gólu. Vstřelil ho v závěru prvního poločasu z penalty nařízené za faul Krátkého na Baroše. Na pokutové kopy jsou přitom ve Slovanu určení tři hráči, mezi nimiž Kerbr nefiguroval. V tu chvíli si však věřil a zeptal se kolegů Kúdely a Baroše, jestli by jim to nevadilo. „Řekli, že ne, tak jsem se postavil k míči a trefil jsem se,“ usmíval se Milan Kerbr. Ve druhém poločase zaujala situace ze 64. minuty, při níž propukly vášně. Liberecký Ševčík fauloval protihráče a Malinský ho následně nakopl, za což dostal okamžitě červenou kartu. Ven však šel po druhé žluté i Ševčík a dohrávalo se o deseti na obou stranách. Skóre se už nezměnilo, i když Hradec neměl k vyrovnávacímu gólu daleko. Liberec tak ukončil čekání na vítězství na soupeřově hřišti, které trvalo dlouhých devět zápasů. Naposledy se podařilo vyhrát koncem srpna minulého roku v Příbrami. „Byl to urputný boj a válka. Naštěstí jsme se ke konci poločasu dostali do vedení,“ řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský. „Druhý poločas byl o tom, jestli dáme druhý gól, nebo pustíme domácí do tlaku. Po příchodu vysokého Žondry se stalo to druhé. Nakonec nám zachránil vítězství Voltr v 86. minutě skvělým obranným zákrokem.“ Příští ligový zápas hraje Liberec na prvního máje, kdy přivítá Bohemians.