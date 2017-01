Fotbalisté Brna se učili rovnici. Méně doteků = více gólů

Křičel. Organizoval. S kapitánskou páskou na ruce byl stoper Petr Pavlík z brněnských fotbalistů jedním z nejhlasitějších. „Snažil jsem se, ale trenér mi stejně o poločase vytýkal, že jsem málo mluvil,“ prohodila akvizice z Myjavy, která ve Zbrojovce poznává nové spoluhráče. „Ještě pořád tápu. Ještě potřebuju tak týden čtrnáct dní.“

Ve středu ale zažil vítězné poznávání. Při své brněnské premiéře pomohl 29letý obránce v zimní Tipsport lize k triumfu 5:1 nad druholigovým Znojmem.

A příjemné poznání to bylo i pro příznivce Zbrojovky, kterou na jaře v lize čeká záchranářská mise.

V mrazivém odpoledni je mohlo rozehřát několik vyvedených momentů. A výkonů. „Je na čem stavět,“ konstatoval Pavlík, s nímž by se do brněnské obrany mohl vrátit důraz a lepší organizace.

Po levém křídle kmital druhý novic Musefiu Ashiru. Nigerijský střízlík přichystal dvě trefy, navíc vybojoval penaltu. U druhé lajny se pohyboval další brněnský Afričan Franci Litsingi. Třicátník z Konga, který se ve Zbrojovce snaží prodloužit končící hostování, se blýskl dvěma góly. „Myslel jsem, že Afričanům měla být zima a výkon z jejich strany měl být horší,“ zažertoval znojemský trenér Radim Kučera. „Ale ne. Bylo to naším přístupem, od první minuty jsme do zápasu vstoupili špatně,“ zvážněl.

Přestože si jeho svěřenci vytvořili několik šancí, krajské derby jednoznačně ovládla Zbrojovka. Zejména v první půli dominovala. „Byla přímočařejší, problémy nám dělaly náběhy za obranu,“ podotkl Kučera.

Ve svižné pětačtyřicetiminutovce se ukázalo, co by Zbrojovce mohlo fungovat i v ostrých zápasech. Méně doteků = více gólů. „Chceme chytnout návyky a přenášet je dál,“ sdělil Pavlík. „Bylo ale vidět, že je to ještě takové surové, že jsme na začátku přípravy a sehráváme se,“ dodal.

„První poločas jsme hráli o dotek méně a přímočařeji. Neztráceli jsme tolik balonů, hodně centrů do šestnáctky. Druhá půle byla trošku komplikovanější, nebyla tam taková kvalita,“ bilancoval brněnský kouč Svatopluk Habanec, jenž rozdílnost poločasů ilustroval na nigerijské posile. „Ve druhé půli si to Ashiru zbytečně komplikoval držením míče a parádičkami. V některých momentech měl mít hlad po gólu.“

Třetí posila, Fenin do Tišnova

Třetí akvizici by aktuálně čtrnáctý tým ligové tabulky měl podle klubového bosse Václava Bartoňka podepsat dnes odpoledne. Zbrojovka by měla získat hráče do ofenzivy, z níž se na pravý kraj obrany zasunul Jan Štohanzl. „Už to v Boleslavi hrál a nám se tak otevírá nový prostor,“ vysvětlil Habanec, jenž by ještě rád v šatně uvítal jednoho nového beka.

Počátkem týdne se naopak rozloučil s testovaným exreprezentantem Martinem Feninem, se kterým počítají v Tišnově. Tedy klubu, za který válí exligový útočník Petr Švancara.

Proč má 29letý Fenin, jemuž restart kariéry v Brně zhatilo bolavé rameno, zamířit do krajského přeboru? „Aby byl pod kontrolou,“ pousmál se Habanec. „Momentálně není k dispozici lize, ale nikdy neříkej nikdy,“ doplnil kouč Zbrojovky, která základní skupinu Tipsport ligy zakončí v sobotu proti Senici.

Znojmo se o víkendu v brněnském areálu VUT střetne s Pardubicemi. A trenér Kučera chce vysokou porážku důrazně rozebrat. „Aby kluci první jarní kolo hráli v základní sestavě, musí předvést daleko více než proti Brnu. Hráči se o to musí víc porvat.“