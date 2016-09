Kluci v reprezentaci říkali, že ze Sparty jde strach, usmívá se Kadlec

Václav Kadlec je zpátky. V nejlepších letech. Jeho vrstevníci projevují touhu po zahraničním angažmá, on jde proti proudu.

Václave, proč? Jak vysvětlíte, že je to krok dopředu?

Úplně jednoduše. Sparta je lepší klub než Mitdjylland. A za druhé pro mě bylo důležité lidské hledisko, nejen fotbalová stránka.

V malém dánském městě jste nebyl šťastný. A v čem je Sparta lepší než Mitdjylland?

Nechci vůbec hanit tamní úroveň. Ale kvalita zázemí, regenerace, liga, přípravy na zápasy. To tam prostě není jako ve Spartě.

Žádný český klub nedal za přestup víc peněz než Sparta za vás. Jaké to je být nejdražší v historii? Mluví se o částce 70 milionů korun.

Pro mě to moc důležité není. Tu cenu já neurčuju, pro mě to roli nehraje.

Ani nesvazuje?

Všichni víme, jaké ve Spartě jsou cíle. Pravda, ta investice není malá, očekávání budou velká a věřím, že mám schopnosti na to, abych je splnil.

Musel jste jít dolů s platem?

Těžká otázka. Komentovat to nebudu.

Za Spartu jste dával góly od šestnácti do jedenadvaceti. Pak ještě loni na hostování. Teď je vám čtyřiadvacet. Jak jste se změnil?

To nejde srovnávat. Tenkrát v šestnácti, to jsem byl klučina. Z něj mi zůstal ten zápal do fotbalu. Jinak jsme se změnil, snad už jsem chlap. A věřím, že určitě nejsem horší fotbalista.

Dva dny před vaším příchodem Sparta dotáhla přestup Tomáše Rosického, jednoho z nejlepších českých fotbalistů všech dob. Byl i on pro vás tím, co vás do Sparty lákalo?

Kdo by si s Tomášem nechtěl zahrát... Všichni víme, jaký je to fotbalista. To bych byl hloupý, kdybych s ním hrát nechtěl.

Když se podíváte na soupisku Sparty, přijde vám, že tým je nejsilnější od chvíle, co jste zažil?

Zrovna jsme se o tom dneska bavili s klukama na soustředění reprezentace. Honza Kopic z Plzně říkal, že už mají trochu strach. Na papíře náš kádr vypadá opravdu dobře, ale musí si to sednout na hřišti.

Už jste mluvil s trenérem Ščasným o vaší roli v týmu?

Mluvili jsme před pár týdny o Sönderjyske, s kterým Sparta hrála pohár. Jinak konkrétně o mně ne. Ale ví se, že můžu hrát na více pozicích, určitě to bude někde v ofenzivě.