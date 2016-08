První článek o Rosickém z roku 1999: Má být hvězdný fotbalista

Proč by měla fotbalová Sparta usilovat o Radka Slončíka z Baníku Ostrava, když má v juniorce Tomáše Rosického.

Osmnáctiletý mladíček je přesně tím typem hráče, kterého současná Sparta postrádá. Rozený špílmachr.

„Nebojí se udělat kličku, nemá zábrany, umí podržet míč, má velký přehled, dokáže vystřelit. Je to myslitel,“ charakterizuje ho Miroslav Starý, trenér juniorky, pod nímž Rosický hraje. „Má toho dost na rozdávání. Když to dokáže všechno prodat, tak z něho bude obrovský fotbalista,“ předpovídá mu velkou budoucnost.

O mimořádném talentu Rosického na Letné moc dobře vědí. Už od svých sedmnácti let s mistrovským týmem trénuje. Pravidelně se účastní coby náhradník ligových zápasů, v nejvyšší soutěži však ještě neodehrál ani minutu.

„Hlavně nic neuspěchat, někdy to je lepší,“ upozorňuje Starý. „Ještě bych s ligou počkal. Musí se totiž nejdřív najít vhodný okamžik. Ten zatím nenastal, hraje se o moc. To je můj názor. Ale během půl roku až roku už v lize bude.“

Sparťanští fanoušci, těšte se, takového fotbalistu od dob Jana Bergra Sparta neměla.

Fotbalista AC Sparta Praha Tomáš Rosický v utkání proti Olomouci. (24. května 1999) Fotbalista AC Sparta Praha Tomáš Rosický na snímku z 27. července 1999.

„Takový špílmachr se opravdu nevidí. A když už, tak málokdy,“ připouští Starý.

Proč už tedy mladý Tomáš, syn bývalého sparťanského fotbalisty, nedostal příležitost v lize?

„Chybí mu zkušenost. Také musí zesílit,“ soudí trenér juniorky. „Zatím by nebyl schopen utáhnout velkou Spartu, ale juniorku ano. Na Letné musí nejdřív zdomácnět a v budoucnu pak může být tahounem.“

Odborníci se shodují, že Rosického čeká velká budoucnost, nejenom pro Spartu, ale pro celý český fotbal.

„Pokud se ovšem nezkazí,“ varuje kouč z juniorky. „Nesmí zpychnout a stále na sobě pracovat, jinak půjde dolů. Také musí být do velkého fotbalu dobře uveden, a na tom se pracuje.“

Tomáš Rosický na Letné trénuje, zápasy hraje v Uhříněvsi a jenom třetí ligu. „Mám za úkol tvořit hru v béčku,“ vypráví.

Z áčka mu nikdo nic nenařizuje, jak a co má dělat, vše je v kompetenci trenéra Starého. „My se shodujeme, co má hrát. Někdy zezadu, jindy zase vpředu,“ podotýká Starý.

Když hraje defenzivního záložníka, nabízí se otázka, zda není škoda obětovat takového hráče pro bránění. „I takhle může vymýšlet. Hraje dobře hlavou a dokáže čistě odebrat míč. Musím na něm stavět, nikoho takového vzadu nemám, aby řídil hru.“

V juniorce se Tomáš cítí líp, což je pochopitelné, protože ke spoluhráčům má věkově blíž. „Ale v áčku je to perfektní,“ opáčil.

Když v sedmnácti letech přišel poprvé na Letnou, chtěl starším spoluhráčům vykat. „Ale Ivan Hašek mi řekl, ať všem tykám. A tak je to od té doby.“

Přiznává, že ho liga láká, ale klidně si ještě na první start počká. „Ve Spartě jsou lepší hráči než já. Jsem rád, že s nimi mohu aspoň trénovat.“

Na ligu se prý totiž ještě necítí. „Musím opravdu zesílit,“ potvrzuje slova Starého.

Zatím váží 64 kilogramů při 178 centimetrech výšky. „Chtěl bych mít tak sedmdesát, ale zase musím dát pozor, abych nebyl tlustý.“

Ví, že kdyby se jeho nasazení do ligy uspěchalo a přitom se mu nedařilo, mohlo by jej to psychicky poznamenat.

„To si však nesmím připouštět. Nervózní bych byl, ale ne vystrašený. Zatím však o lize neuvažuji. Vždyť ani nevím, zda bych na ni měl.“