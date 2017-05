Fotbalista Sparty Čermák v opilosti boural, má poraněný hrudník

Informaci přinesl server Aktu.cz.

Vážná nehoda se stala krátce před třetí hodinou ranní v Horoměřicích na kraji Prahy. Čermák ve voze Škoda Octavia RS prorazil svodidla a narazil do stromu, automobil poté začal hořet. Reprezentant do 21 let se podle Aktuálně.cz z bezvědomí probudil až v nemocnici, údajně mu naměřili 1,5 promile alkoholu.

Čermák v sobotním posledním ligovém kole na hřišti Slovácka (1:1) nastoupil za Spartu na závěrečných pět minut. Talentovaný ofenzivní záložník je v nominaci jedenadvacítky na soustředění před červnovým mistrovstvím Evropy v Polsku.