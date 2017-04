Bod jsme si možná ani nezasloužili, zlobil se slávista Mešanovič

Jak moc vás ten gól těší?

Samozřejmě jsem rád, protože prohrát by byla škoda. Ale mrzí mě, že jsme nenapravili úterní nepřesvědčivý výkon v poháru proti Zlínu.

Dolehl na vás tlak z boje o titul?

Myslím, že ne. Šéfové nás uklidňují, že předsezonní cíl jsme splnili. Jedeme nad plán. Prostě jsme v pozici, že o titul chceme bojovat. Proto mrzí, že jsme jen remizovali.

Čím si vysvětlujete, že obrana byla tak prostupná?

Co jsem viděl v prvním poločase z lavičky náhradníků, tak na naší půlce bylo hodně hráčů soupeře, ale my tam i tak chtěli kombinovat. To není dobře, protože osmdesát metrů od brány nic neuděláte. Vpředu pak bylo málo hráčů - a když jsme ztratili míč, tak se na nás valili.

Slavia naplánovala velkou akci u příležitosti převzetí stadionu. Mrzí ztráta o to víc, že jste si pokazili slavnostní den?

Byly naplánované velké oslavy a šéfům jsme asi radost neudělali.

Co řeší tento výsledek v boji o titul?

Zbývají ještě čtyři kola a ztratit můžeme my i Plzeň. Když Jablonec předvede takový výkon i doma, tak může Plzeň potrápit. Ale je pravda, že už to nemáme ve svých rukou, takže musíme čekat, jestli Plzeň ztratí.