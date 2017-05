Z lavičky nám ukázali palec dolů, bude to boj až do konce, řekl Škoda

Nejlepší střelec ligy Škoda odpovídal po zápase na otázky novinářů, když kolem procházel Antonín Barák: „Řekni jim, že to vyhrajeme!“

Milane, cítíte, jak už je titul blízko?

To ano, ale to cítíme celé jaro, je to furt stejné. I když teď už chybí jen jeden zápas.

Plzeň vyhrála v Brně až gólem v nastavení. Kdyby se jí to nepovedlo, tak už by titul byl váš. Věděli jste, jak váš konkurent hraje?

Ne, ale podle reakce po druhém gólu jsem si říkal, že je to asi dobré. Po zápase jsem se koukal na střídačku a čekal jsem na reakci. Ukázali nám palec dolů. Bude to boj do posledního kola. Titul nám nikdo nedá zadarmo, musíme si ho vybojovat sami, to je jasné.

Ale s výhrou jste spokojení, ne?

Samozřejmě. Byl to moc těžký zápas, takže jsme šťastní, že jsme to zvládli a máme to ve svých rukou. Ani jsme nečekali, že by Plzeň v Brně nevyhrála.

Jaký to v Boleslavi vlastně byl zápas?

Rychle jsme vedli. První poločas byl asi vyrovnaný, ale ve druhém jsme měli velmi dobrých patnáct minut. Z toho tlaku jsme měli dát na dva nula. Bohužel jsme gól nevstřelili a pak už to bylo těžké. Domácí zjednodušili hru a nám do vápna létaly centry. Nebylo to lehké. V Boleslavi jsme dlouho nevyhráli, tak jsme rádi, že to teď vyšlo.

Co jste říkal na fanoušky, kteří vám připravili domácí prostředí?

Fanoušci s námi jezdí na každý zápas. Tady to měli těžší, protože jsme dostali míň lístků, ale i tak jich tu byla spousta a skvěle nás podporovali.

Poslední zápas proti Brnu jste měli hrát doma, ale kvůli koncertům v Edenu musíte do vyhnanství na Strahově. Bude to problém?

Určitě to rozhodovat nebude. I na Strahově bude plno a všechno bude v pohodě.