Sparťan Kadlec: Komunikace? V pohodě. V angličtině nepíšeme slohy

Sparťané mají za sebou první týden pod novým trenérem Andreou Stramaccionim. Strávili ho na soustředění ve Františkových Lázních, kde nabírali kondici a v sobotu si v přípravném duelu zastříleli proti divizním Karlovým Varům (6:0).

Náročný týden?

Náročný, hodně náročný. Připomnělo mi to, jak se trénovalo dřív. První týden byl bez míče a spíš jsme běhali. Ale přežili jsme to a v průběhu sezony z toho můžeme čerpat.

Jsou změny v tréninku velké?

Každý trenér je jiný. Někdo říká, že se má trénovat s míčem, ale tady to bylo vyloženě bez balonu. Vážně mi to připomnělo tu dřívější dobu - ale co si vzpomínám, tak potom měl člověk sílu a šlapalo to. Snad to tak bude i teď. Však jsme taky měli jen jeden přípravný zápas, zatímco některé týmy už jich měly víc.

Takže ještě nemůžete říct, na co bude nový trenér klást důraz.

Zatím ne. Na soustředění kladl důraz na to, abychom nabrali fyzickou kondici. A také mentální sílu, protože když jde člověk na krev, tak se musí hecnout.

Jak na vás trenér působí?

Po týdnu je to složité, ale všechno to má spád. Klade důraz na detail a provedení. Všechno důkladně promýšlí. Je znát, že je to na nejvyšší úrovni, jako v zahraničí.

Velké téma byla komunikace. Jak si to sedlo?

Pro mě bez problémů. Je to, jako byste byli v zahraničním týmu, protože se na tréninku mluví anglicky. Ale s tím není problém. Alespoň to ty mladší donutí, aby se jazyk naučili, než půjdou ven. Navíc to není tak, že bychom v angličtině psali slohy nebo nám trenér vysvětloval dějepis... Jsou to fotbalové pojmy, které už každý zná.

Když jste se loni do Sparty vracel, napadlo vás, že se to takhle změní?

To by asi nenapadlo nikoho z nás. Ale proč ne? Je to změna. Ještě nejde říct, jak to dopadne, ale zatím je to pozitivní. Snad to vyladíme. Teď jsme se zaměřili na kondici a čeká nás hřiště. Až to spojíme, tak to bude super.