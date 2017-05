Obránce Lüftner je na odchodu ze Slavie, jedná o přestupu do Kodaně

Člen české reprezentace do 21 let přestoupil z Teplic do Slavie teprve v nedávno, v zimní přestávce, ale v Praze podle všeho vydrží jen půl roku. Byť transfer zatím nechce nikdo potvrdit oficiálně.

„Bez komentáře,“ vzkázal kodaňský trenér Stale Solbakken.

„Bez komentáře, nebudu se k tomu vyjadřovat. Jsou nějaké náznaky, ale situaci sonduje víc klubů. Uvidíme po sezoně,“ řekl Lüftnerův manažer Martin Hrdlička.

„Tuto spekulaci nebudeme komentovat,“ uvedl slávistický mluvčí Michal Býček.

Podle informací iDNES.cz je však Lüftnerův odchod do Kodaně velmi blízko. Třiadvacetiletý hráč každopádně odehraje poslední tři kola ve Slavii, protože přestupní období začíná až 1. července.

Profil Michael Lüftner Narozen: 14. března 1994

Post: střední obránce

Kariéra: Teplice (2012 - 2016), Slavia (2017)

Liga: 98 zápasů, 5 gólů

Slavia přestupu zabránit nemůže. Lüftner má ve smlouvě výstupní klauzuli, která podle informací iDNES.cz činí 1,5 milionu eur, v přepočtu zhruba 40 milionů korun. Mimochodem, je to čtyř- až pětinásobek částky, kterou Slavia za obránce v zimě zaplatila.

Lüftnerův odchod by pro Slavii byl velkou ztrátou. Celé jaro odehrál v základní sestavě, mezi náhradníky odstavil kapitána Jiřího Bílka a jeho výkony byly čím dál lepší.

Přestup bude Slavii bolet o to víc, že už má jistou účast v kvalifikaci Ligy mistrů. Teď bude muset před klíčovými pohárovými zápasy hledat nového stopera.

Třiadvacetiletý Lüftner je teplickým odchovancem, který hraje ligu od sezony 2012/2013. Nabídky ze zahraničí měl už v zimě, ale nakonec se rozhodl pro přestup do Slavie.

„Slavia nebyla jediná nabídka, ale byl to jediný klub kam jsem chtěl jít. Měl jsem i nabídky ze dvou zahraničních klubů. Ale rozhodl jsem se pro Slavii, protože jí odmala fandím,“ řekl Lüftner po podpisu smlouvy s vršovickým klubem.