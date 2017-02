Budeme čekat na plzeňské zaváhání, říká slávistický kapitán Bílek

Co ukázala zimní příprava?

Kolikrát máte špatnou přípravu, ale pak v lize hrajete dobře. My teď měli dobrou přípravu, tak snad na to navážeme. Liga je jiná - je tam větší psychický tlak na hráče, ale my jsme silní a máme kvalitu.

Jak hodnotíte posily?

Přišlo šest nových kluků. Ale až teď v lize se ukáže, kdo bude největším přínosem. V přípravě se mi líbili všichni. Ukázali, proč je Slavia kupovala. Přišli kluci, kteří mají kvalitu. Nikdo tady není do počtu a opravdu každý může nastoupit. Něco takového jsem zažil naposledy v Německu. Vždyť já jdu i z tréninků úplně hotovej, jak je to rychlý.

Takže lze současný kádr Slavie srovnat s bundesligou?

Když to srovnám s tím, kde jsem byl já, tedy s Kaiserslauternem, tak je to podobné.

Cítíte napětí?

Máme zdvojené posty. A co hráč, to kvalita. Ale podle mě je konkurence dobrá a je jen ku prospěchu věci.

Bojíte se vy o místo v základní sestavě?

Já se o místo nebojím. Jestli budu hrát, nebo ne, to je věcí trenéra. Já už jsem byl nahoře i dole a zažil jsem úplně všechno. Pro mě je nejdůležitější úspěch. Jestli mám sedět na lavičce a vyhrajeme titul, tak budu šťastný.

Myslíte, že když jste proti Vyšehradu chyběl v základní sestavě, tak máte do zahajovací jedenáctky dál?

To se musíte zeptat trenéra.

Začíná boj o titul. Kdo je pro vás větší konkurent - Plzeň, nebo Sparta?

Oba kluby jsou bohaté a mají kvalitní týmy. Budou rozhodovat maličkosti a detaily. Nejblíž má k titulu Plzeň, takže my budeme čekat na její zaváhání a budeme se snažit každý zápas vyhrát.

Mimochodem, Plzeň i Spartu na jaře přivítáte doma v Edenu. Je to výhoda?

Těžko říct. Tady v Edenu se většina soupeřů zakope... Přitom je samozřejmě těžší tvořit než bořit. Ale už jsme tady dlouho neprohráli. Tak já věřím, že domácí stadion nám pomůže, abychom vyhrávali.