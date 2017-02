Slavia prodloužila smlouvu se Zmrhalem, Souček míří na hostování

V západní Evropě už sice přestupní období skončilo, ale v Česku je otevřené až do půlnoci 22. února. Na jednání je tedy ještě dost času.

Přesun na poslední chvíli by se mohl týkat slávisty Tomáše Součka. Ten na podzim vypadl ze sestavy, protože se na jeho místo protlačil Michael Ngadeu Ngadjui. Přitom patří do kádru národního týmu do 21 let a připsal si i premiérový start za reprezentační áčko.

„Máme zájem, aby hrál, protože má před sebou mistrovství Evropy do 21 let. Jestliže to bude alespoň trochu možné, tak budeme chtít, aby hrál v základní sestavě. Když ne u nás, tak se budeme snažit ho pustit do kvalitního týmu s kvalitním trenérem. Počítáme s ním, je to hráč s velkou budoucností, ale musí hrát,“ uvedl předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík pro iDNES.cz.

A pokračoval: „Ještě nejsou dohodnuty všechny podmínky transferu, takže ho nemůžu potvrdit a nemůžu prozradit ani klub. O tom musí rozhodnout trenér a generální ředitel a musí dojít k dohodě mezi kluby.“

Podle informací iDNES.cz se na Součka ptalo několik prvoligových klubů. Například Brno, Teplice nebo Karviná. Nejblíž je ovšem dohoda s Libercem. Tam trénuje Jindřich Trpišovský, který talentovaného defenzivního záložníka zná ze společného působení ve Viktorii Žižkov.

Kluby jednají o půlročním hostování.

Brzy 22letý Souček byl jedním z hráčů Slavie, kteří měli v zimě nabídku na přestup. Vedení pražského klubu odmítlo nabídku z ruské ligy.

Tomáš Souček (vlevo) a Jaromír Zmrhal patří od podzimu do reprezentačního áčka.

Mluvilo se i o možném odchodu 23letého krajního záložníka Jaromíra Zmrhala, jenž od podzimu patří do reprezentačního áčka. Ten však místo přestupu do zahraničí prodloužil o tři roky smlouvu se Slavií.

Přestupy Jak se mění kádry prvoligových týmů

„Nabídky byly, ale ne takové, jaké si my i on představujeme. Po oboustranné dohodě v klubu zůstal a já jsem rád, že jsme se domluvili na prodloužení smlouvy. Neřeknu tajemství, když prozradím, že nová smlouva obsahuje výstupní klauzuli. Platí naše ochota mu vyjít vstříc, protože nám hodně pomohl a v minulosti už dvakrát neodešel. Má od nás do budoucna k odchodu zelenou, ale jaro odehraje u nás,“ dodal Tvrdík.

Slavia přes zimu udržela kompletní základní sestavu. Domluvila jen odchod záložníka Antonína Baráka, ale ten do Udinese přestoupí až v létě.