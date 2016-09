Loni derby rozhodl Zmrhal: Nezlobil bych se, kdyby to tak bylo znovu

V minulých letech jste do derby šli jako outsider, ale teď jsou očekávání vyrovnanější. Vnímáte to?

Ale my jsme párkrát vyhráli, i když jsme byli za ty outsidery. Šli jsme do derby ze spodku tabulky, zatímco Sparta vedla, a stejně jsme vyhráli. Ano, může to být vyrovnanější, ale tenhle zápas může dopadnout jakkoliv.

Ligový zápas na Spartě vyhrála Slavia naposledy před osmi lety. Můžete letos sérii zlomit?

Věříme tomu. Chceme podat výkon, který nám zajistí dobrý výsledek. Ale jak už jsem říkal, může to dopadnout jakkoliv.

PAMATUJETE? Slávisté se radují z gólu Jaromíra Zmrhala (číslo 8) v loňském derby.

Na jaře jste sice vedli, ale stejně jste prohráli. Budete muset předvést lepší výkon, že?

Já ten zápas nehrál, ale samozřejmě si ho pamatuju. Začali jsme dobře, ale po tom gólu jsme se stáhli dozadu. Jako bychom se báli o výsledek. Sparta začala tlačit a my ten tlak nevydrželi.

Za Spartu může nastoupit Tomáš Rosický. Připravujete se na něj?

Ne, to ne, nepřipravujeme se na něj nějak speciálně. Pro mě to ale odmala byl fotbalový vzor, takže bych byl rád, kdybych si proti němu mohl zahrát.

Co pro vás, kovaného slávistu, znamená Sparta?

Odmala je to největší rival. Už od žáčků to tak bylo. Na derby vždycky přišlo víc lidí a platí to samozřejmě i teď.

Dva týdny máte nového trenéra. Je už znát práce Jaroslava Šilhavého?

Hodně jsme v poslední době trénovali, protože trenér s námi nezažil letní přípravu. Snažíme se pochopit styl hry, který po nás trenér chce. Snad to bude brzy vidět.