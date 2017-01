Zmrhal o přestupu: Víza do Ruska mi pořád platí, ale nabídka teď není

V áčku je od devatenácti, čili pátým rokem. V této sezoně zlepšil produktivitu a dostal se do reprezentace. Je levák, kterých je málo. Hrát navíc může na obou krajích zálohy.

Těžko se divit, že ve Slavii je v současnosti nejžhavějším zbožím.

„Možná je teď vážně ideální čas posunout se v kariéře trochu dál. Táhne mi na čtyřiadvacet a přál bych si jednou přestoupit. Podzim se mi vydařil, tak je šance možná trochu větší,“ přemítal Zmrhal.

Slávistický záložník Jaromír Zmrhal na tréninku v Číně

Pořád působí tichým dojmem, jako když coby teenager vtrhl mezi dospělé. Ani na soustředění v Číně, kde Slavia ladí formu na jaro, nepatří mezi nejhlasitější v partě. Přitom je klíčovým hráčem.

Fotbalově ovšem vyspěl. Má velkou zásluhu na tom, že tým zimuje na druhém místě tabulky jen bod za vedoucí Plzní.

A tak se už několikáté přestupní období za sebou mluví o jeho přestupu. Povolení odejít dostal dokonce i od nejvyššího slávistického představitele Jaroslava Tvrdíka.

Klub už dokonce sehnal náhradu, když přivedl libereckého Jana Sýkoru. Ten také dokáže hrát na obou krajích zálohy, kam s ním počítá trenér Jaroslav Šilhavý.

„Četl jsem nějaké spekulace... Můžu potvrdit, že zájem měly kluby z Ruska a teď by se mohlo taky jednat s nějakým klubem z Ruska. Ostatní není pravda,“ zdůraznil Zmrhal.

Jak slávisté trénují v Číně:

A pokračoval: „Zatím nikam nejdu. Vždyť ani Slavia nedostala žádnou konkrétní nabídku.“

Zmrhal, kterého stejně jako plzeňského záložníka Patrika Hrošovského zastupuje rakouská agentura Grass is Green, má podle specializovaného webu Transfermarkt.de hodnotu dva miliony eur, tedy asi 54 milionů korun.

To není málo, ale zároveň je to suma, kterou je jakýkoliv ruský klub schopný zaplatit.

Slávistický záložník už dvakrát na cestě do Ruska byl. Naposledy v létě do Kazaně. Tehdy byl transfer velmi blízko. Zmrhal měl vyřízená víza, zabalené kufry a jenom čekal na pokyn.

„Tehdy to nedopadlo, ale víza mi pořád platí,“ usmál se.

Přeci jen, nebylo by slávistickému odchovanci líto odejít před jarní částí sezony, ve které bude jeho milovaný klub bojovat o titul? Tím spíš, že v posledních letech usiloval spíš o záchranu?

„Kdybych odešel teď a Slavia vyhrála titul, tak bych ho měl i já, to už zjišťovali rodiče,“ lišácky mrknul Zmrhal. „I když líp by se samozřejmě odcházelo po titulu. Ale nechci nic zakřiknout. Do jara vstupujeme ze druhého místa, což ale může být po třech zápasech jiné. Každopádně teď žádná nabídka neexistuje a uvidíme, jak se to do konce přestupního období vyvine.“

