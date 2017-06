Altintop je persona, ve Slavii mu to bude klapat, míní Morávek

„Mám z toho smíšené pocity. Na jednu stranu to přeju jak Halilovi, tak české lize, pro kterou je tenhle přestup zajímavý. Ale na druhou stranu mi z kabiny odchází kamarád a kluk, který nám minulou sezonu moc pomohl,“ přemítal Morávek.

Takže Slavia udělala dobře?

Měl jsem tu čest poznat Halila během svých začátků v Schalke a teď během čtyř let v Augsburgu, takže ho znám relativně dobře. Jsem přesvědčený, že může české lize hodně pomoct. Nejen fotbalovou kvalitou, ale i tím, jaká je persona. Chovám k němu obrovský respekt po fotbalové i lidské stránce.

V čem je silný?

Sám ví, že rychlostně už to není jako dřív, ale na hřišti je o to chytřejší. Pokryje si míč, nechá se faulovat, bere na sebe zodpovědnost v důležitých momentech... V kabině se nebojí vzít slovo, i když tohle teď bude mít kvůli jazykové bariéře trochu těžší.

VZDUŠNÝ SOUBOJ. Jerome Boateng z Bayernu Mnichov (vlevo) hlavičkuje před Janem Morávkem z Augsburgu.

A slabiny? Rychlost?

Jestli o nějakých slabinách vůbec můžeme mluvit, tak asi rychlost, ale když dostane dobré míče, tak je dokáže skvěle rozdávat. A navíc má pořád klid v zakončení. Ne nadarmo dal v bundeslize skoro sedmdesát gólů. Sám jsem zvědavý, jak se mu v české lize povede, ale bude kolem sebe mít šikovné spoluhráče, kteří pomůžou jemu, a on pomůže jim. Jsem přesvědčený, že to bude klapat.

Ale v prosinci mu bude už pětatřicet. Jak dlouho může vydržet na nejvyšší úrovni?

Vídal jsem ho pravidelně na tréninku a co se týče fyzické připravenosti, tak je na tom výborně. Je schopný naběhat přes dvanáct kilometrů za zápas. Musím to zaklepat, ale vyhýbají se mu i zranění. Nechci říkat, že to bude druhý Jaromír Jágr, ale nějaký rok ještě vydrží, když bude chtít.

Máte spolu dobrý vztah, když se znáte tak dlouho?

Nechci to prezentovat jako nerozlučné přátelství, ale snad můžu říct, že jsme kamarádi. I naše manželky se dobře znají. Nazval bych to dobré fotbalové přátelství.

Jaký je člověk?

V kabině je pro každou srandu, ale když vyhodnotí, že situace je vážná, tak se nebojí vzít slovo a vzít na sebe zodpovědnost. Jinak je to klidný, chytrý člověk. Myslím, že do slávistické kabiny zapadne dobře.

Radil se s vámi o přestupu?

Když se o zájmu Slavie dozvěděl, tak mě kontaktoval a trochu jsme se o tom bavili. Co jsem mu asi mohl říct? Slavia je český mistr, klub vzkvétá - mluvil jsem pozitivně. Halil se do Prahy zamiloval, už když tam byl zhruba před dvěma měsíci.

Tak dlouho trval zájem Slavie?

Kdepak, tehdy byl v Praze jen na návštěvě. Dostali jsme dva dny volna, tak jsme se rozhodli, že zajedeme do Prahy, kam je to z Augsburgu blízko. Bylo tam víc faktorů, proč se pro přestup do Slavie rozhodl. Město, Liga mistrů, samotná nabídka smlouvy... Asi ho zaujal celý balíček.

Překvapilo vás, že přestupuje zrovna do Česka?

Ano, přiznám se, že mě to překvapilo.

MÍČ TI NEDÁM. Ilkay Gündogan (vpravo) z Dortmundu drží míč, do své moci by ho chtěl získat český záložník Jan Morávek z Augsburgu.

Drahé cizince nakupuje Slavia i Sparta. Co na tu vlnu hráčů ze zahraničí říkáte? Pomůže to české lize?

Je to ošemetné. Ti kluci budou potřebovat týdny nebo měsíce na aklimatizaci. Ale v Halilově případě jsem přesvědčený, že to zvládne a že nebude potřebovat tolik času. Pomůže už v předkolech Ligy mistrů, které Slavii v létě čekají. Každopádně to nebude jednoduché. Navíc ti zahraniční kluci budou od začátku pod tlakem, protože i ty přestupní částky jsou na české poměry vysoké. Ale všichni mají kvalitu a atraktivitu ligy zvednou. Soutěž bude zajímavá, protože Slavia, Sparta i Plzeň posilují.

O vás se taky nedávno mluvilo v souvislosti se Slavií, předtím i se Spartou. Nelákal by vás v tomhle bohatém období návrat do Česka?

Mám čerstvě podepsanou smlouvu do roku 2020. Jasně, člověk vnímá, že top mančafty v lize vzkvétají. Ale co si budeme povídat, bundesliga je bundesliga. Když mám šanci hrát německou ligu, tak bych byl hloupý, kdybych to nevyužil. Na druhou stranu ve fotbale jdou věci tak rychle, že by nebylo chytré prohlašovat, že se v následujících měsících do české ligy určitě nevrátím. Každopádně jsem rád, že jsem v Augsburgu dostal možnost pokračovat a budu se snažit mu odevzdat maximum.