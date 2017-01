Van Kessel nepoletí se Slavií na soustředění, má se hlásit v juniorce

Trenér Jaroslav Šilhavý oznámil rozhodnutí Van Kesselovi podle informací iDNES.cz v pátek s tím, že se má hlásit v juniorce.

Van Kessel přišel v létě z Trenčína s velkým očekáváním - coby nejlepší útočník slovenské ligy stál Slavii víc než 35 milionů korun, což je na české poměry extra částka.

Třiadvacetiletý pravý záložník či útočník se však za více šest měsíců naplno neprosadil a od půlky podzimu už vysedával jen mezi náhradníky. Jeden gól dal v Evropské lize, dvakrát se trefil v lize a jednou v domácím poháru. Třináct zápasů, 895 minut, čtyři góly.

Víc než produktivita však trenérům vadil ležérní herní styl. Van Kessel se ne a ne vracet, aby pomohl defenzivě.

„Ze začátku příležitosti dostával, ale nebyli jsme spokojení, proto nehrál. Teď k tomu přihlížíme. Musí pracovat a přesvědčit nás, že na hřiště patří. Zatím pro to tolik neudělal,“ vysvětloval kouč Šilhavý na konci listopadu.

A generální ředitel Martin Krob před Vánocemi dodal: „Od Van Kessela jsme asi všichni čekali o trochu víc. Ale stejnou zkušenost s ním měli i v Trenčíně, kde potřeboval víc času na adaptaci. Chceme, aby hrál, ale aktuálně v základu místo nemá. Chce o něj zabojovat.“

Zklamaný slávista Gino Van Kessel po remíze s Bohemians.

Van Kessel však místo v kádru během zimy nevybojoval. Na soustředění do Španělska odletí v neděli Slavia bez něj.

Přitom v dosavadním průběhu přípravy byl občas vidět. Ve čtvrtek dal gól Ružomberoku (6:1), předtím se mu celkem vydařilo utkání s Viktorií Žižkov (3:0). V nabitém kádru to však nestačilo.

„Odchod je samozřejmě taky možnost, ale nevím, jestli je pro mě ta správná. Teď jsem tady a chci tady hrát,“ poznamenal Van Kessel po čtvrtečním utkání.

To však ještě nevěděl, že se nevejde do prvoligového kádru. Znovu se tak dostává do hry varianta hostování či přestupu. Zájem má podle informací iDNES.cz například druhý tým polské ligy Lechia Gdaňsk.

Na pozici pravého záložníka, na které Van Kessel nastupoval, je ve Slavii přetlak. Mohou tam hrát Ruslan Mingazov, Stanislav Tecl, Jaromír Zmrhal, Jan Sýkora a případně i Marko Alvir nebo Antonín Barák.

Slavia oficiálně odhalí kádr pro soustředění ve Španělsku v neděli po poledni.