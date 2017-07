Lafata začal boj o základní sestavu Sparty výtečně. Zatím to jde, řekl

Lafatovi úvod přípravy pod novým trenérem Andreou Stramaccionim vyšel. Vstřelil pět z devíti sparťanských gólů.

„Zatím to jde,“ připustil, když po úterním přípravném zápase proti Táborsku (3:1) přišel mezi novináře.

Pravda, důležitější zápasy teprve přijdou, ale i začátek přípravy je důležitý. Vždyť na hrotu útoku je jediné místo, o které se pere hned několik hráčů. Lafata nemá základ jistý.

Kdo jsou jeho konkurenti?

Především 34letý rakouský reprezentant Marc Janko. Před pár dny přišel z Basileje, díky výšce (196 centimetrů) je jeho největší předností hra hlavou a v uplynulé sezoně dal ve 24 ligových zápasech 13 gólů. V přípravě kvůli lehčím zdravotním problémům nenastoupil ještě ani jednou, ale během utkání proti Táborsku trénoval na vedlejším hřišti.

Dalším adeptem na místo v útoku je 22letý Lukáš Juliš. Ve sparťanském áčku je už čtvrtým rokem, a tak by rád konečně výrazněji prorazil. V obou dosavadních zápasech naskočil jako náhradník a nedal ani gól.

Jako hrotový útočník může nastoupit také 27letý ofenzivní univerzál Josef Šural, který proti Táborsku začal coby pravé křídlo, ale ve druhém poločase se posunul dopředu. Případně je připravený 25letý Václav Kadlec.

O místo se původně rval také 20letý Matěj Pulkrab, ale ten odešel hostovat do Liberce, kde dostane mnohem víc prostoru než ve Spartě.

„Jestli si těmi vstřelenými góly dělám náskok před konkurenty? To já nevím, to se musíte zeptat trenéra. Zatím mi to tam padá, za což jsem rád,“ usmál se Lafata, který navíc může nastupovat i jako podhrot.

V tomto ohledu tedy zatím vše při starém, ale jinak je Sparta v mnoha ohledech jiná než v předchozích měsících. Nepřivedla jen nového trenéra a početný štáb pomocníků, ale také mnoho zahraničních posil. Přišel třeba krajní záložník Tal Ben Chaim, který stál v přepočtu 77 milionů korun a stal se nejdražším hráčem v historii ligy.

„Na papíře to vypadá zajímavě. Teď jde o to, abychom to potvrdili na hřišti. Věřím, že díky tomu bude chodit i víc lidí,“ podotkl Lafata. „Nějaké nedostatky v naší hře jsou, ale jsme teprve na začátku přípravy, tak to snad stihneme vyladit.“

Sám vyladit nepotřeboval, góly střílí hned od začátku léta. Kdepak, nejlepší střelec v historii samostatné ligy (193 gólů) své místo v sestavě jen tak nepustí.